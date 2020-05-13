中職／是否支持改名 高俊雄：先透過口語或轉播宣傳

中華職棒領先全球開打，不僅引發國內外球迷的關注，日前美國在台協會（AIT）處長酈英傑也提出中華職棒名字是否會因此遭到混淆的說法，因而引發是否改名討論，體育署署長高俊雄在今天接受民進黨立委黃國書質詢是否支持此事時，高俊雄表示，雖然組織名字更改有一定的章程要走，但未來可以先透過口語和轉播字幕上打出來，並樂見中職對改名一事有正面回應。

中華職棒不僅搶先全球開打，上周還開放1000名球迷進場看球，引發國內外媒體的爭相報導，不過對於日前AIT處長酈英傑提出中華職棒名稱是否會遭到混淆，因而引發是否改名的討論後，今天民進黨立委黃國書在教育文化委員會中向高俊雄進行質詢時提及此事，並建議未來我國代表隊球衣應該都加上或是放大「台灣」字眼。

對於球衣加上「台灣」一事，高俊雄強調，我國代表隊參加隸屬國際奧會（IOC）管轄賽事，球衣都必須經過世界總會的審核，如果世界總會審核通過就可以，如不需要送審的球衣，只要符合相關規定都樂見其成，而今年六搶一賽事雖然延期，但也已經由中職進行新球衣的設計，「目前體育署與單項協會都在努力，希望把台灣元素呈現出來。」

對於中職是否應該改名，高俊雄則說：「在這次AIT處長前往開球前，我跟鄭市長（鄭文燦）與吳委員（吳經國）也有討論到類似的問題，雖然組織名字要改，有一些組織章程要走，但未來可以先透過口語和轉播字幕上打出來（台灣）」