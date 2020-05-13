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中職／獅隊主場開放首戰吞敗 680人敗興而歸

聯合報 / 記者藍宗標／綜合報導
中華職棒昨天在台南球場舉辦獅猿例行賽，首度開放球迷進場看球。 記者劉學聖／攝影
中華職棒昨天在台南球場舉辦獅猿例行賽，首度開放球迷進場看球。 記者劉學聖／攝影

猿隊林智平擊出三支安打。 記者劉學聖／攝影
猿隊林智平擊出三支安打。 記者劉學聖／攝影

樂天桃猿隊昨作客台南球場，前三局就從統一獅隊洋投洛奇的手中狂攻九分，一路領先到比賽結束，以十七比十獲勝，猿隊總教練曾豪駒領軍前十九戰打出十五勝四敗，追平隊史開季最佳紀錄。

猿隊最近三連勝、近十戰搶下八勝，上半季戰績獨走，領先排名第二的中信兄弟隊拉大到六場半勝差；獅隊本季第七場被得分二位數，吞下近八戰第七敗，目前八勝十四敗在四隊墊底。

猿隊總教練曾豪駒領軍前19戰打出15勝4敗，追平洪一中前年締造的隊史開季最佳紀錄。 聯合報系資料照
猿隊總教練曾豪駒領軍前19戰打出15勝4敗，追平洪一中前年締造的隊史開季最佳紀錄。 聯合報系資料照

富邦悍將隊現任教頭洪一中前年領軍猿隊，開季前十九戰十五勝四敗、第廿戰再加一勝，曾豪駒今天還要繼續挑戰洪總的紀錄。

洪一中在二○一七年上半季率領猿隊拿到四十三勝、整季七十八勝，都是中職史上最佳紀錄。

獅隊昨天賽前防禦率七點零五是四隊最差，洛奇本季五場先發都出狀況，對猿隊之戰只投二點二局，被揮出六支安打、保送四次，失九分（六分自責）吞敗，創下個人投球局數最短、失分最多紀錄，戰績掉到一勝四敗，防禦率十一點三五在投手排行榜墊底，也是唯一超過十的投手。

猿隊先發投手翁瑋均投五局，被揮出十二支安打、失四分，投球內容也不理想。 記者劉學聖／攝影
猿隊先發投手翁瑋均投五局，被揮出十二支安打、失四分，投球內容也不理想。 記者劉學聖／攝影

猿隊先發投手翁瑋均投五局，被揮出十二支安打、失四分，投球內容也不理想，但隊友火力夠猛，他還是輕鬆奪下勝投，戰績升至三勝一敗、防禦率六點一四，勝場數在全聯盟投手並列第二，落後隊友王溢正一勝。

獅隊在台南球場單周五連戰，昨天首次開放球迷觀戰，共有六百八十八人進場；猿隊先發九棒都有安打，林智平郭嚴文加起來五支，包括郭嚴文九局上三分砲，聯手攻下九分打點。

獅隊蘇智傑九局下開轟，團隊連十七場全壘打，繼續推進中職紀錄。

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