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中職／狂電洛奇奪第15勝 曾豪駒追平猿隊開季紀錄

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
猿隊前三局就從獅隊洋投洛奇的手中狂攻9分，一路領先到比賽結束。 記者劉學聖／攝影
猿隊前三局就從獅隊洋投洛奇的手中狂攻9分，一路領先到比賽結束。 記者劉學聖／攝影

台南球場本季首次開放球迷觀戰，今天吸引688人進場，樂天桃猿、統一獅之戰形成大混戰，全場出現36支安打，打了4小時14分才結束，猿隊前三局就從獅隊洋投洛奇的手中狂攻9分，一路領先到比賽結束，以17：10獲勝。

猿隊總教練曾豪駒領軍前19戰打出15勝4敗，追平洪一中前年締造的隊史開季最佳紀錄。

洛奇今天只投2.2局，被揮出六支安打、保送四次，失九分（六分自責）吞敗，創下個人五場先發投球局數最短、失分最多紀錄，戰績掉到1勝4敗，防禦率11.35在投手排行榜墊底。

猿隊先發投手翁瑋均投五局，被揮出12支安打、失四分，投球內容也不理想，但隊友火力夠猛，他還是輕鬆奪下勝投，戰績升至3勝1敗，勝場數在全聯盟投手並列第二，落後隊友王溢正一勝。

猿、獅各有18支安打，包括廖健富八局上陽春砲、郭嚴文九局上三分砲、蘇智傑九局下陽春砲，蘇智傑本季第五轟也讓獅隊連17場比賽出現全壘打，再創中職新高，郭嚴文全場攻下五分打點，獲選單場MVP。

猿隊最近十戰搶下八勝，上半季戰績獨走，領先排名第二的中信兄弟隊拉大到6.5場勝差；獅隊本季第七場被得分二位數，吞下近八戰第七敗，目前8勝14敗在四隊墊底。

【中央社台北12日電】

中職台南棒球場本季開放觀眾入場首戰，吸引688名觀眾，樂天桃猿隊全場敲18支安打，廖健富、郭嚴文開轟，以17比10擊敗統一獅，拿下近期3連勝，兩隊總計敲6支高飛犧牲打破聯盟紀錄。

中華職棒5月8日起開放觀眾入場，每場上限1000名觀眾，統一獅隊今天在主場台南棒球場迎戰樂天桃猿隊，也是台南棒球場本季首度迎接觀眾入場。

桃猿隊打線發揮，先發9棒、棒棒都有安打表現，桃猿隊首局靠著接連保送、藍寅倫安打、獅隊失誤、連兩支高飛犧牲打、林立補上安打，開賽攻下4分；獅隊1局下半靠著接連4支安打、1支高飛犧牲打追回2分。

桃猿2局再靠著廖健富安打、陳晨威二壘打、林智平高飛犧牲打，送回第5分，3局陳俊秀二壘打開啟攻勢，單局3安、3保送、1支高飛犧牲打，再添4分、拉開領先差距。

桃猿5局再拿1分，獅隊5局下半靠著接連4支安打、1支高飛犧牲打追回2分，桃猿隊6局再起攻勢，單局4安攻下3分，取得13比4領先，8局廖健富敲出陽春砲，為個人本季第2轟，9局郭嚴文再補上3分砲；獅隊比賽後半段追分，蘇智傑9局開轟，但追分不及吞下敗戰。

桃猿隊今天團隊出現4支高飛犧牲打，加上獅隊2支高飛犧牲打，單場2隊敲出6支高飛犧牲打、破聯盟紀錄；林智平單場3打數敲出3支安打，獲得2次四壞保送，有1支高飛犧牲打，貢獻4分打點，廖健富單場4安3打點，郭嚴文也有2安5打點好表現。

獅隊今天全場敲出18支安打，蘇智傑9局開轟，將團隊單季連續場次全壘打紀錄延續至18場，繼續刷新聯盟紀錄。

郭嚴文 蘇智傑 廖健富 曾豪駒 陳俊秀 陳晨威 林智平 樂天桃猿

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