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中職／各隊牛棚調度混亂 小心濫用釀大禍

聯合新聞網 / Tzuyi
李振昌去年還因傷婉拒12強賽事，今年傷癒後馬上就頻繁出賽，這是在中職常見的調度，影響球隊戰績更影響投手個人成績。 聯合報系資料照片
李振昌去年還因傷婉拒12強賽事，今年傷癒後馬上就頻繁出賽，這是在中職常見的調度，影響球隊戰績更影響投手個人成績。 聯合報系資料照片

中華職棒球季順利開打一個月，各隊已經打了約20場賽事，三連霸的桃猿隊雖然更換了教練團，但在以往奠定不錯的基礎下，目前戰績一路獨走。其他三支球隊看起來都還在磨合階段，教練也還在摸索最佳陣容，因此戰力上有些不如預期，無法與領先的樂天抗衡。

今年球季最特殊狀況的莫過於投手調度，雖然又再現打擊年的現象，但與當時只能寄望洋將的情況截然不同。截至5月12日，洋投超過2勝的僅有中信米蘭達及樂天霸能，其他包含索沙、伍鐸、洛奇、羅里奇、羅傑斯、德保拉、威拉諾等，防禦率都超過6，甚至還有人超過10，幾乎完全喪失外援的功能。由於洋將的淪陷，因此教練團只能倚靠本土投手，目前已有富邦排出罕見三連戰全本土的先發陣容。目前整體表現最穩定的米蘭達、卡本特及王溢正，平均貢獻不滿7局，其他先發則約只有5局。因此即使不怕沒人先發，牛棚的大量需求卻又顯現不少問題。

2010年曾兆豪(後改名曾孟承)曾單季出賽70場，是聯盟目前的記錄，但依照本季各隊教練的調度方式，要破記錄恐怕指日可待。 聯合報系資料照片
2010年曾兆豪(後改名曾孟承)曾單季出賽70場，是聯盟目前的記錄，但依照本季各隊教練的調度方式，要破記錄恐怕指日可待。 聯合報系資料照片

在過去全季賽事中，出賽約4~5成頻率，即使都有跨場出賽，還是會被稱為「天天」系列，最有名的莫過於當年誠泰的天天進及La New的天天豪。不過天天系列以往仍屬少數投手，以去年為例只有3位投手超過60場出賽，另有5位超過50場。但今年球季卻顯得常態化，目前已有15位投手接近4~5成的頻率、超過10場出賽，比例高出以往許多。而且戰績落後的三隊，終結者陳鴻文、陳韻文及李振昌都有9場出賽，還都有超過1局以上的出賽，都顯現捉襟見肘的調度。

「好用天天用」是中職常現的投手調度，主要原因在於教練太想贏，加上陣中能用的後援不多，又或是不敢用，因此才有這樣的安排。目前蔡齊哲、黃子鵬、林羿豪王躍霖，上場能壓制對手，瓦解對方攻勢，能夠順利解決危機，就是教練團最喜愛的球員，因此上場機會就不意外會很多。

兄弟蔡齊哲轉戰牛棚後，有非常優異的壓制力，成為球隊轉運手，但他出賽頻率不低，還是需要注意手臂使用量。 聯合報系資料照片
兄弟蔡齊哲轉戰牛棚後，有非常優異的壓制力，成為球隊轉運手，但他出賽頻率不低，還是需要注意手臂使用量。 聯合報系資料照片

或許有教練覺得多數牛棚投手都只上場短局數，以車輪戰的方式讓對方打線不容易掌握，但其實這無形中消耗了投手的體能。去年球季紅襪隊前總裁Dave Dombrowski就曾表示當牛棚使用越頻繁時，表現不好的機率也會增加。像中信的鐵牛棚鄭凱文及李振昌，今年就有生鏽的感覺，不復以往的安定感。

另外因為牛棚投手需要場邊熱身，若是一直頻繁出賽，單周實際用球數可能早超越先發投手。對於許多年輕投手而言，可能快速進入疲勞期，輕者影響成績，重者就容易受傷。像是統一今年的奇兵林航，4月的7場出賽虎虎生風，但到了5月雖然場間都有休息日，出賽多於以往，疲勞期已經出現，球威下滑不少，4戰狂丟12分，防禦率從0暴升到破10。

統一獅林航就是牛棚濫用最慘烈的案例，頻繁的出賽讓他表現每況愈下，上月底防禦率還是0，現竟已暴升到破10。 聯合報系資料照片
統一獅林航就是牛棚濫用最慘烈的案例，頻繁的出賽讓他表現每況愈下，上月底防禦率還是0，現竟已暴升到破10。 聯合報系資料照片

此外還有一種特別的調度，像富邦悍將包含王尉永及范玉禹出賽場次都很頻繁，但其實他們表現並不好，不是自斷活路就是給對手反撲的機會。他們兩人是去年球隊牛棚主力，但今年狀況不好，或許因為洪一中今年剛到球隊，也自承還無法了解全部的球員，只能參考以往的表現來調度。不過以賽代訓的方式，恐怕會讓球員自信喪失，對球隊戰績也無幫助。

合理的調度應當是要區分領先組及落後組，更嚴謹的會有長中繼、短中繼、佈局投手及終結者等安排。但看起來各隊本季的安排都過於混亂，當然可以解釋教練團還在磨合，不過還是需要注意如何及早讓球隊調度走在正軌上，避免濫用釀成大禍，對於球隊戰績跟球員發展都沒幫助，賠了夫人又折兵。

李振昌 王躍霖 林羿豪 鄭凱文 林航

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