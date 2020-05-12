現場重現／中華高中熄燈 黃龍義連7打數全壘打成絕響

私立中華高中申請停招，讓不少棒界人士、校友相當吃驚，陳金鋒、王建民就是出身這所傳統棒球名校，黃龍義在1997年中正杯全國青棒賽連七打數全壘打，甚至被喻為前所未有的世界紀錄。

黃龍義過去在中華高中化身的榮工青棒隊比王建民大一屆，兩人一起在1997年IBAF世界青棒賽奪下亞軍，黃龍義在當年中正盃的驚人之舉，雖然找不到正式世界紀錄，不過確定是台灣棒壇前所未見，贏得「怪物」封號。

該屆中正盃正是世青賽國手選拔賽，榮工在冠軍戰靠黃龍義雙響砲，以3：2擊敗高苑工商，成為中華青棒隊主體，黃龍義也以打擊率7成40、全壘打9支、打點16分，繼李來發、呂明賜、任志偉、王光熙之後，成為歷年全國青棒賽第五位打擊三冠王。

中正盃冠軍戰勝投王建民奪下功勞獎，榮工總教練蕭文勝成為中華隊教頭，高苑王牌投手曹錦輝在冠軍戰被黃龍義轟出雙響砲，後來也入選中華隊。

中華高中位於新北市土城區，陳金鋒、黃龍義、王建民過去都在板橋榮工球場練球，大家都喜歡到附近的自助餐店大快朵頤，建仔到現在還清楚記得，老闆叫做「魯肉母」，高中三年受到很多照顧。

王建民高一已超過180公分，畢業時更達190公分，但在中華青棒隊擔任掌旗官時，還是竹竿型的身材，並非十分壯碩，「魯肉母」讓這些年輕好手不必花太多錢、儘量吃到飽，很多校友都很懷念以前的日子。

黃龍義2003年從第一金剛隊展開中職生涯，2010年在La new熊隊結束，隔年轉戰台灣大聯盟雷公隊，打了兩年退休，2007年27盜奪下中職盜壘王，兩聯盟合計65支全壘打紀錄。