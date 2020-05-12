中職／伍鐸連16場先發未勝 對兄弟跨季5連敗

富邦悍將隊明天在新莊球場迎戰中信兄弟，進行本季第六場「金控大戰」，雙方推出伍鐸、廖乙忠登板先發；伍鐸目前跨季連續16場先發未勝，寫下中職史上外籍投手最慘紀錄，從他本季一再失常的表現看來，本季首次對決兄弟，想要搶勝仍充滿變數。

伍鐸本季前五場出賽，對手都是樂天桃猿、統一獅隊，四場先發吞下兩敗，唯一一勝是5月3日對獅隊中繼兩局未失分，終止跨季十連敗。

他從去年5月10日起，超過一年先發未勝，本季五戰合計17.1局，被揮出31支安打、包括4支全壘打，失18分全是自責分，防禦率達9.35。

伍鐸前年10月4日擊敗兄弟，奪下單季第14勝，抱回中職勝投王，去年整季2勝12敗，變成敗投王，其中對戰兄弟七場（六場先發）投出五連敗、防禦率6.59。

廖乙忠本季出賽四場（三場先發），戰績1勝1敗、防禦率7.71，明天首次對決悍將；他在去年球季對悍將五場先發，投出1勝3敗、防禦率3.56。

兄弟目前9勝11敗，上半季排名第二，落後猿隊六場勝差，悍將8勝11敗暫居第三，本季對兄弟前五戰打出3勝2敗。