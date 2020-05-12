中職／郭俊麟奪二軍首勝 羅嘉仁不敵兄弟吞首敗

相較於中職開放觀眾進場及韓職閉門開幕，日職因疫情關係遲遲無法開打，最新消息傳出可能在6月中開幕，也有將關東及關西地區球隊集中在東京及大阪兩地比賽的計畫，但一切仍在未定之天，也因為日職賽事無法進行，使得

2020-05-12 07:00