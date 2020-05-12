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中職／郭俊麟奪二軍首勝 羅嘉仁不敵兄弟吞首敗
樂天桃猿、統一獅隊二軍今天在嘉義縣立棒球場交手，前旅日投手郭俊麟投一局未失分，以中繼身分奪下二軍首勝，猿隊終場6：3獲勝。
猿隊先發投手林樺慶投五局失三分（一分自責），郭俊麟六局下登板時，兩隊3：3平手，他用11球（6顆好球）完成一局任務，連續解決三名打者陳重廷、鄭鎧文、施冠宇，猿隊七局上攻下兩分超前，郭俊麟因此奪勝。
郭俊麟月初成為猿隊自行培訓選手，開始在二軍出賽，目前三場比賽都是後援身分，合計三局被揮出兩支安打、投出四次三振、未失分。
在高雄澄清湖球場進行的中信兄弟、味全龍之戰，兄弟三棒陳子豪四打數三安打，終場4：3獲勝，官大元後援一局無失分，奪下二軍第三勝，羅嘉仁投一局失一分、吞下首敗。
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