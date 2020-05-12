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中職／本土先發投手大爆發 奪18勝比洋投多10勝
中職球季賽今天移師台南球場，統一獅隊將在主場迎戰樂天桃猿隊，也是今年台南首場開放觀眾進場的比賽，雙方推出洛奇、翁瑋均登板先發；猿隊目前氣勢正旺，戰績14勝4敗獨走，翁瑋均（2勝1敗、防禦率5.82）力拚個人第三勝、本土先發投手第19勝。
本季賽事開打滿月，本土投手的表現壓過洋投，開季前39戰奪下28勝，其中18場先發勝，反觀洋投只有11勝，包括10場先發勝，猿隊左投王溢正獨居全聯盟榜首。
這39場比賽合計78名先發投手，洋投占了43人次、本土35人次，中信兄弟隊米蘭達、德保拉、獅隊費爾本各五場先發最多，洛奇將是全聯盟第四人。
洛奇目前戰績1勝3敗、防禦率10.18，今晚不管表現好壞，只要出賽超過1.2局，投球局數將符合聯盟規定，重返防禦率排行榜，確定取代富邦悍將隊索沙（6.55），成為最後一名。
本土先發投手已有王溢正、施子謙、潘威倫、陳仕朋、江國豪出賽四場，翁瑋均將是第六人，全部加起來14勝紀錄，另四勝是黃恩賜、廖乙忠、江辰晏、游霆崴。
今年開季第一個月，本土先發投手18勝11敗，大幅領先洋投10勝18敗，德保拉五場先發吞下五連敗、穩居「敗投王」，洛奇三敗居次。
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