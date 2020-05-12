中職／比賽開放飲食？ 指揮中心：盒裝餐附酒精棉片

陳時中不斷提倡防線退到個人的「防疫新生活運動」，中職八日開放民眾入場觀賽如提升信心重要一役，陳時中也親臨見證，滿意觀眾秩序良好，考量靠近外野觀眾席仍有空間，擬與球團、地方政府等單位研議放寬入場人數上限制至兩千人，指揮中心預估最快本周五確定最終方案。

中職秩序良好，指揮中心爭取開放兩千人、開放飲食，今指揮中心例行記者會有媒體詢問，中職球賽再開放有無時間表，指中心指揮官陳時中表示，開放球迷進球場人數上限到2000人是既定計畫，「我在現場看也覺得可以，觀眾都很高興，是社會正向力量。」

指揮中心副指揮官陳宗彥說，目前2000人計畫已送到指揮中心審核，飲食相關計畫也已經送到指揮中心，包括盒裝套餐也附有酒精棉片，讓個人飲食時，可以確保手部衛生，「要等社區防治組看過以後再做最後決定，內外野有不同人數安排。」

另外，也有球迷希望親友在球場看球賽可以坐在連號座位，陳宗彥表示，這次球團提給指揮中心的計畫「是包含這項親子連號坐的訴求，親子的部分，指揮中心確實也認為可一併考量。」