中職／比賽改用防疫版Logo球 恰恰、建仔向醫護致敬

今天為國際護師節，中職募集短片向醫護人員致敬，已釋出短片中，總統蔡英文、中信兄弟副領隊彭政閔、二軍客座投手教練王建民舉起「你是我的MVP」牌子，今天比賽也將使用防疫版Logo比賽用球。

中華職棒4月底發出訊息，號召全球朋友向醫護人員致敬，募集影音短片，以「你是我的MVP」為主軸，預計今天透過比賽及社群媒體放送。

中職已在官方粉絲團放上首支短片，蔡總統在影片開頭提到，台灣職棒為全世界投出第一球，這是台灣人民團結對抗疫情的成果，在對抗疫情的過程中，所有的防疫人員都是重要的功臣，尤其是第一線的醫護人員，因為大家不眠不休、勇敢無懼，才能讓我們維持正常的生活。

中職會長吳志揚也在影片中說，中華職棒能夠成為全球第一個開打的聯盟，是大家共同努力的結果，尤其站在第一線的醫護人員，更是這場戰役的MVP；中信兄弟副領隊彭政閔則說，「感謝你們在嚴峻的疫情上，為我們守護。」

影片中蔡總統、吳志揚、樂天桃猿隊總教練曾豪駒、統一獅隊代理總教練林岳平、富邦悍將隊總教練洪一中、彭政閔、中信兄弟二軍客座投手教練王建民等人，都舉起「致醫護人員，你是我的MVP」牌子，向世界各地醫護人員至上最高的敬意。

中華職棒今天賽事在台南棒球場舉行，由統一獅隊與樂天桃猿隊交手，今天比賽也將使用防疫版Logo球，透過視覺傳達「戴口罩、勤洗手」的訴求，同時向台灣醫護人員致意。