中職／有機會超越半季43勝 曾總挑戰師傅紀錄

中職本季賽事開打滿月，樂天桃猿隊戰績獨走，新任總教練曾豪駒領軍前十八戰打出十四勝四敗，追平隊史紀錄，若按目前進度，很有機會追平、甚至超越洪一中二○一七年上半季領軍四十三勝紀錄，再創中職新高。

猿隊過去十三座季冠軍， 近三季就包辦五座，中職從二○○九年改為現行賽制、各隊出賽一二○後，洪一中領軍在二○一一年下半季、一四年上半季、一七年上半季開季前十八戰都打出十三勝，前年上半季十四勝寫下隊史最快紀錄。

曾豪駒本季初掌兵符，猿隊主要投打數據幾乎都是四隊最佳，包括團隊防禦率四點九二、打擊率三成四八、長打率五成四四、得一五○分、打點一四一分，領先排名第二的中信兄弟隊已有六場勝差。

中職前卅個球季能夠拚出半季四十勝紀錄只有兩次，分別是二○一二年統一獅隊四十一勝、一七年猿隊四十三勝，兩隊領先排名第二的球隊（猿、兄弟）各十二場勝差，也是現行賽制前兩名最大差距。

中職本季賽事打完前卅九場，再度打高投低，導致一堆比賽「落落長」，平均時間三小時四十三分。

猿隊防禦率雖不好看，投打配合仍優於另三隊，尤其獅隊八勝十三敗排名墊底，團隊防禦率七點○五是最大敗筆。

獅隊目前卅支全壘打是各隊最多，投手群被打出四十支也是最慘，打線再怎麼賣力，還是無法填補投手群留下的大洞，導致戰績受損。

從獅隊全壘打速度看來，本季有機會突破一七○轟，改寫兄弟二○一六年一六九轟紀錄，寫下中職單季新高。

但獅隊開季廿一戰挨了四十轟，到季末可能突破兩百轟，也將超前義大犀牛隊一六年被一五九轟紀錄，成為史上最慘，堪稱投打自相矛盾。