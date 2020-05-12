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中職／防疫成功附加效益 朱育賢、林安可登日媒

聯合新聞網 / 福耳
中職於8日起開放球迷進場，成為全世界第一個有觀眾的職棒賽事，創下全球第一的紀錄。 福耳／攝影
中職於8日起開放球迷進場，成為全世界第一個有觀眾的職棒賽事，創下全球第一的紀錄。 福耳／攝影

相較於中職開放觀眾進場及韓職閉門開幕，日職因疫情關係遲遲無法開打，最新消息傳出可能在6月中開幕，也有將關東及關西地區球隊集中在東京及大阪兩地比賽的計畫，但一切仍在未定之天，也因為日職賽事無法進行，使得日本體育媒體把一些焦點轉移到鄰近的台灣及韓國兩地，過去這一兩個月是台灣的中職歷年來佔據日媒最多版面比例的一段時期。

在過去這段時期，日媒可說是全方面地關心中職，台灣防疫成功，4月中領先全世界的無觀眾開幕，是這一連串日媒關注中職的開端，隨著球賽開打，即使沒有球迷進場，仍在觀眾席上賣力應援的啦啦隊女孩們，藉由影像的放送，再度獲得許多日本球迷的關注(過去幾年已有幾名啦啦隊女孩在日本有廣大的支持者)，甚至登上報紙版面，各隊吉祥物場邊可愛搞笑的舉動，例如統一場邊的台南市觀光大使「魚頭君」，也擄獲了日本大小球迷的心。

魚頭君Sababoy（左）帶來關廟鳳梨為獅隊加油，萊恩（右）開心寫下加油標語。 圖／統一獅隊提供
魚頭君Sababoy（左）帶來關廟鳳梨為獅隊加油，萊恩（右）開心寫下加油標語。 圖／統一獅隊提供

上週台灣又成為第一個開放觀眾入場看職棒賽事的國家，採取梅花座、全程戴口罩、實名制入場及填寫健康申明書等措施，更是將整個日媒洗版，幾名台灣旅日球員如王柏融、呂彥青及陳冠宇也接受了採訪，對台灣的防疫成果都與有榮焉。

除了防疫措施及場邊啦啦隊外，球賽內容更是日媒關注的本體，尤其是曾經打過日職以及有優異表現的球員，如打過DeNA的樂天王溢正、前軟銀的中信米蘭達(Ariel Miranda)及前歐力士的統一洛奇(Donn Roach)等，都被日媒報導過，不過從中職4月中開幕至今，上過最多次日媒版面的就是樂天的朱育賢了。

原本應在4月11日成為2020年世界最快開打的職棒比賽的樂天對中信之戰，因雨延期，樂天也遲至15日才在桃園進行球季首戰，以3成47打擊率、30轟、105分打點獲選為2019年年度MVP的朱育賢，其實在去年底就已被日媒報導，在15日球隊的首戰中打出3支全壘打，隔天又打出2轟，兩場5轟表現，讓他再度躍上日媒版面。4月的10場比賽打出4成87打擊率、8轟及17分打點的成績，目前累積11轟，是全世界目前打出最多全壘打的職棒打者，也拿到世界第一座月間MVP，又讓朱育賢引起了日本球迷的討論。

朱育賢刷新聯盟最速10轟紀錄，恐怖的打擊表現引起日本球迷的注意。 聯合報系資料照片
朱育賢刷新聯盟最速10轟紀錄，恐怖的打擊表現引起日本球迷的注意。 聯合報系資料照片

統一林安可則是最新一位登上日媒版面的中職球員，他從4月26日起連續4場比賽開轟，追平了現效力於火腿的王柏融創下的新人紀錄，而在大學時曾投出147公里的表現，加上熱身賽嘗試投打二刀流的消息，都被日媒報導，被封為「台灣的大谷(翔平)」，雖然這是日媒向來喜歡幫球員加上稱號的習慣，但顯示林安可開始被日本球界注意到，也為未來有可能的旅外夢鋪路。

武漢肺炎疫情雖然限制了國際之間的實體往來，但台灣防疫的成功，讓中職成為世界最快開打的職棒賽事，在賽事中有優異表現的台灣球員，透過電視網路轉播，讓自己被世界上其他各國的棒壇相關人士及球迷注意到，也算是防疫成功的附加效益！

中華職棒 統一獅 朱育賢

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