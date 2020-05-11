努力給天上教練看 武陵國小軟式聯賽全國賽搶勝

國小軟式棒球聯賽全國賽開打，台東縣隊武陵國小前總教練邱有智4月因病過世，沒能帶著球隊打全國賽，武陵今天首戰以6比0擊敗台北市龍山，球員希望努力拿冠軍給天上教練看。

108學年度國小棒球聯賽（軟式組）全國賽今天開打，總計54隊參賽，分18組進行循環預賽，每組取2名晉級淘汰排名賽，冠軍預計5月17日出爐。

台東縣隊武陵國小前總教練邱有智在縣市預賽時帶著球隊奮戰，但4月因病過世，武陵國小球員陷入一陣低潮後走出傷痛。邱有智從父親邱武清手中接下球隊，帶隊將近30年，其實早就發現身體有異樣，但縣市預賽忍病痛帶隊，比賽結束後才接受手術。

邱有智的兒子邱愉昇在台東縣賓茂國中棒球隊執教，打縣市預賽時，邱有智就曾請託邱愉昇，提到自己可能無法帶隊打全國賽，希望兒子幫忙看球隊，詢問過武陵、賓茂兩校校長後，邱愉昇維持賓茂職務，假日空檔也會到武陵幫忙帶隊。

武陵國小今天首場比賽與台北市龍山國小交手，武陵先發投手古嘉翔投打有表現，用72球投5局，僅被敲出3支安打，投出3次三振、沒有失分，打擊方面扛3棒，總計2打數敲出1支三壘打，貢獻1分打點，率隊以6比0拿勝。

古嘉翔表示，知道教練過世時大家都很難過，教練教了他們很多東西，第一次沒有邱有智教練的比賽，希望自己可以打出全壘打，盡力幫球隊拿下冠軍，讓天上的教練可以看到，也希望教練一路好走。

邱有智過世後，林奕帆接下武陵少棒總教練職務，他透露，還是很不習慣，也知道小朋友經歷了一陣子的低潮，還好他們個性樂天，情緒調適的很快，邱有智曾帶領武陵打進國小軟式聯賽8強，也希望今年可以帶領球隊重返榮耀。