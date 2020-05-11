中職／獅隊投打自相矛盾 開轟、挨轟都可能破紀錄

中職本季賽事開打第一個月，統一獅隊21場比賽8勝13敗，在四隊排名墊底，團隊防禦率7.05是最大敗筆；儘管獅隊30支全壘打是各隊最多，但投手群被打出40支也是最慘，打線再怎麼賣力，還是無法填補投手留下的大洞。

獅隊去年開季前21戰9勝1和11敗，今年稍微退步，落後排名第一的樂天桃猿隊已有7.5場勝差，投手群如果無法止血，接下來比賽還是不好打。

中職近年投打失衡，今年開季至今沒有改變，猿隊團隊防禦率4.92已是四隊最佳數字，中信兄弟隊5.38居次，再來是富邦悍將隊6.70、獅隊7.05，剛好就是上半季目前戰績排名的順序。

獅隊開季21戰出現30轟，暫時領先猿隊兩轟，目前連續16場比賽全壘打，也是中職單季新紀錄；獅隊若按這個進度，本季有機會突破170轟，改寫兄弟2016年169轟紀錄，寫下中職單季新高。

值得一提的是，獅隊開季21戰被揮出40支全壘打，這個速度到季末可能衝到228轟（去年被158轟、隊史最多），也將超前義大犀牛隊2016年被159轟紀錄，成為史上最慘。

獅隊本季得137分，只落後排名第一的猿隊13分，投手群卻被攻下四隊最多的171分（145分自責），不難看出獅隊戰績為何無法提升。