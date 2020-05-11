中職／翔皓5.2局好投 新北市隊春季聯賽勝台電

春季聯賽A組預賽，新北市隊今天與台電交手，新北市隊先發投手楊翔皓5.2局好投，打線適時串聯搶分，終場5比1拿勝；桃園航空城隊許皓凱單場3安，率隊4比1擊敗台北興富發隊。

109年全國成棒甲組春季聯賽，社會隊A組預賽，新北市成棒隊今天在台體大棒球場與台灣電力成棒隊交手，新北市隊先發投手楊翔皓今天前3局僅被敲出2支安打，沒有失掉分數，直到4局接連投出四壞保送、觸身球保送，被廖俊凱敲出安打，失掉1分。

楊翔皓今天總計投5.2局被敲5支安打，投出4次四壞保送、1次觸身球保送，失掉1分責失分，吳仁傑、徐彩筌依序登板，沒有再多掉分數，替球隊守住勝利。

新北市隊前5局沒有拿下分數，6局靠著單局4安、1保送，對手1次守備失誤，單局攻下3分、超前比數，8局再靠著觸身球保送、安打、暴投、失誤，多添2分，順利拿下比賽勝利。

桃園航空城隊今天與台北興富發隊交手，航空城隊2局靠著接連安打、保送，滿壘時再選到保送、擠回1分，6局再靠著接連安打添分，7局靠著失誤、接連安打拿下2分，終場以4比1順利拿下勝利，許皓凱單場3安、1打點，表現最亮眼。