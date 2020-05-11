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中職／新球季開打滿月 索沙防禦率最後一名
中職4月11日展開新球季，開季第一個月明顯打高投低，富邦悍將隊洋投索沙比起去年同期，投球內容出現落差，防禦率6.55暫時排名墊底。
索沙去年在悍將隊出賽12場，投出8勝2敗、防禦率1.56，奪三振85次，六月初跳槽南韓職棒SK飛龍隊前，暫居中職投手三冠王。
去年開季前四場先發，索沙投出2勝1敗、防禦率1.50，每場都是優質先發，合計30局只被揮出20支安打，包括兩支全壘打，四戰加起來只失五分。
今年再披悍將隊球衣，索沙開季前四戰投出1勝2敗、防禦率6.55，其中兩場優質先發，5月1日對統一獅隊之戰只投兩局失10分（9分自責）吞敗，寫下來台兩季最慘紀錄，防禦率也從3.15暴增至6.55。
中職目前投球局數符合聯盟、登上防禦率排行榜共有十人，中信兄弟隊洋投米蘭達防禦率1.97排名第一，也是唯一低於2的投手，猿隊卡本特2.42、王溢正3.12分居第二、第三，兄弟洋投德保拉6.44排名第九，索沙是最後一名。
王溢正開季前四戰全勝，暫居勝投王，德保拉五戰全敗是全聯盟最慘。
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