日職／明星賽被迫取消 近70年破天荒紀錄

日職新球季受到新冠肺炎疫情影響，何時開季仍是未知數，目前仍以六月下旬開打做為目標，12支球團今天開會達成共識，原定7月19、20日舉行的明星賽取消，寫下日職近70年破天荒紀錄。

日職今年兩場明星賽原定7月19日在福岡巨蛋、20日在名古屋巨蛋進行，受到疫情衝擊，今天經由12球團會議確認，成為史上第一個沒有明星賽的球季。

日職明星賽1951年開打，每年都是球迷期待的重要賽事，今年因為疫情打不成，讓很多人感到可惜，球季賽何時起步也一直沒有明確時間。