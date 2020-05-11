中職／獅隊防禦率7.05最慘 洛奇對決猿隊仍有苦戰

中職開季滿月，統一獅隊明天將在台南球場對戰樂天桃猿隊，雙方推出洛奇、翁瑋均登板先發，獅隊團隊防禦率達7.05是四隊最差，想阻擋猿隊砲火，投手群不能再出問題。

猿隊目前14勝4敗排名第一，獅隊8勝13敗墊底，兩隊之間勝差已拉大到7.5場，但開季前五場交手，猿隊只以3勝2敗領先。

洛奇本季出賽四場，戰績1勝3敗、防禦率10.18，合計20.1局失24分（23分自責），若非投球局數少了0.2局，不符合聯盟規定局數，將在防禦率排行榜排名倒數第一。

他在4月16日首戰猿隊，只投4.2局被揮出9支安打，包括一支全壘打，失六分吞敗，明天二度對決。

翁瑋均本季前三場先發投出2勝1敗、防禦率5.82，4月26日對獅隊投3.1局被揮出10支安打，包括兩支全壘打，失八分（七分自責）吞敗，跨季對戰獅隊五場先發未奪勝。

獅隊明起在台南主場進行單周五連戰，先對猿隊二連戰，再對中信兄弟隊三連戰，每場比賽最多開放一千人進場觀戰。