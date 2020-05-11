中職／台南球場首次開放球迷 獅猿戰預售票賣出600張

統一獅隊明起在台南球場進行單周五連戰，也是中職開放球迷進場後，獅隊首次在台南主場出賽，明天對決上半季戰績獨走的樂天桃猿隊，目前預售票賣出600張，能否達成千人進場值得觀察。

中職開季前33場球季賽關門打，從八日起每場開放一千人（上限）觀戰，目前六場比賽只有一半達到這個數字（台中洲際兄弟、猿隊三連戰1000人、1000人、920人；新莊悍將、獅隊三連戰1000人、958人、927人）。

獅隊指出，明天對猿隊之戰截至目前為止，預售票約600張，歡迎球迷透過全台統一超商ibon售票系統買票；配合中央疫情防治，比賽當日無開放現場售票，球迷可到ibon預售票機台購票，售票時間至比賽開打後30分鐘，座位將採實名制及梅花座。

獅隊吉祥物萊恩最近因為腰部緊繃下放二軍，復健期間定期在台南球場防護室進行治療，今天跑步、衝刺、跳舞都沒有問題，預定明天重返一軍，迎接本季主場首度開放球迷進場賽事。

萊恩明天將和統一超商OPEN小將、LOCK醬一起亮相，為球迷表演精采舞蹈，並在看台上為球員加油，萊恩說：「在二軍復健好累、好無助，還好可以趕上本周主場賽事，想到要跟球迷見面，一切辛苦都很值得，這次我會好好保養自己，不想跟球迷分開。」