中職／爭取15日起每場兩千人觀戰 吳志揚：飲食更重要

中職本季賽事從八日起，每場比賽開放一千人（上限）進場，中職會長吳志揚今天表示，已將新的計畫書送交中央流行疫情指揮中心，爭取15日起每場比賽兩千人觀戰。

吳志揚說，這份計畫書有三個重點，除了增加觀眾人數，也希望中央流行疫情指揮中心同意開放飲食，還有二到四位球迷可以坐在一起、不要分散。

中職最近六場開放眾進場的比賽（台中洲際、新莊球場各三場）只有一半坐滿一千人，吳志揚認為，球迷無法用餐是最大原因，向中央爭取這點比觀眾增至兩千人更重要。

他說：「球迷看球無法飲食，坐在那邊有些受罪。」

有關中職比賽目前梅花座的方式，吳志揚表示，希望家人、朋友以後一起進場觀戰，可以坐在一起，不然有些小朋友一邊看球一邊找家長會害怕。