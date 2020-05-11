中職／爭取15日起每場兩千人觀戰 吳志揚：飲食更重要
中職本季賽事從八日起，每場比賽開放一千人（上限）進場，中職會長吳志揚今天表示，已將新的計畫書送交中央流行疫情指揮中心，爭取15日起每場比賽兩千人觀戰。
吳志揚說，這份計畫書有三個重點，除了增加觀眾人數，也希望中央流行疫情指揮中心同意開放飲食，還有二到四位球迷可以坐在一起、不要分散。
中職最近六場開放眾進場的比賽（台中洲際、新莊球場各三場）只有一半坐滿一千人，吳志揚認為，球迷無法用餐是最大原因，向中央爭取這點比觀眾增至兩千人更重要。
他說：「球迷看球無法飲食，坐在那邊有些受罪。」
有關中職比賽目前梅花座的方式，吳志揚表示，希望家人、朋友以後一起進場觀戰，可以坐在一起，不然有些小朋友一邊看球一邊找家長會害怕。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言