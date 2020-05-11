中職／法新社報導球迷進場 索沙讚：打起來更熱情

中華職棒成為全球少數開打的職業賽事，也是台灣防範新冠肺炎疫情成果的重大指標，上周開放球迷進場，更吸引20家外國媒體到場採訪，富邦悍將洋投索沙在接受法新社訪問時表示，有球迷進場加油，就能激起更多腎上腺素，也更有熱情。

中職從5月8日開始解封，當天兩場賽事富邦悍將對統一獅、中信兄弟對樂天桃猿，都開放千人入場，索沙表示：「有球迷對腎上腺素多少有點影響，打起球來更有熱情，如果只有球員打球，只會看到空蕩蕩的座位，所以球迷進場讓比賽更加有趣。」

法新社也在報導中指出，由於中央疫情指揮中心的規定，球迷進場後需全程佩戴口罩，採取實名制，且以梅花座隔開距離，並禁止飲食，雖有諸多不便，但球迷為了配合防疫，也願意戴著口罩加油吶喊，有球迷就說：「即使不能吃東西、要戴三小時口罩，我們也要進場。