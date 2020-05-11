日職／討論集中開打 央聯在東京圈、洋聯在關西

日職打算在6月19日開打，為了達成目標，12球團今天將開會討論，其中一項議題是將賽事分區集中舉行，中央聯盟賽事在東京首都圈開打，太平洋聯盟賽事則集中在關西，減少球員移動風險。

日本媒體「Sponichi Annex」報導指出，目前開打的中職及韓職，球隊移動都可以採用巴士，隔絕外界接觸，但日職必須要坐飛機或新幹線移動，移動風險的控管會是最大問題。

為了降低風險，兩聯盟拆開、六球團集中比賽的可能性納入討論，央聯可能在東京巨蛋、神宮球場以及橫濱棒球場舉行，關西則有大阪京瓷巨蛋、神戶球場和兵庫甲子園球場可作為洋聯賽事使用，球隊從宿舍到球場就可使用巴士移動。

不過這項提案對必須遠征的球隊並不公平，無觀眾的比賽已經少了一筆收入，又增加外宿的開支，而且即使沒有球迷，主場球隊還是有熟悉場地的優勢。