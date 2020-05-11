中職／悍將對獅最省時 猿獅交手看全壘打大戰

中職上周開始開放球迷進場，炎炎夏日不想在戶外待太久，推薦富邦悍將對統一獅，平均比賽時間最短，想看打擊大戰，推薦樂天桃猿對統一獅，兩隊場均得失分是四隊前二。

中職比賽時間落落長，今年打完前39場，場均時間3小時43分，不少球迷都不耐煩，打最久的三場比賽都是延長賽，時間在五小時左右，9局比賽也有五場超過四小時，去年打完一整季，只有一場超過五小時。

目前球迷進場仍有飲食限制，一場比賽要打超過四小時，考驗球迷熱情與耐力，也連帶影響進場意願，悍將對統一場均只要3小時20分，打起來節奏明快，若搭乘大眾運輸，也不用擔心散場後如何回家。

悍將隊堪稱省時模範生，周六、日在主場與獅隊交手的兩場比賽，時間都壓在三小時以內，本季場均時間3小時31分也是四隊最低，最久則是猿隊的3小時55分，猿隊與中信兄弟對戰場均要花4小時5分，也是各對戰組合中最久。

若有球迷喜歡觀看打擊大戰，猿隊則是最佳選擇，團隊打擊率3成48是四隊最高，場均得分8.3，獅隊則以6.5排名第二，兩隊交手難免陷入打擊大戰，猿對獅場均可攻下10分，獅對猿場均7分，都是兩隊與他隊對戰組合中最高得分。

猿獅之戰更是欣賞全壘打的最佳組合，猿對獅五場比賽已經敲出15轟，獅隊也還擊了12轟，兩隊用全壘打互搏，反應到個人成績，目前全壘打榜前三傑，分別是猿隊朱育賢的11轟，以及獅隊林安可7轟、郭阜林6轟。