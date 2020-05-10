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中職／兄弟不滿三呎線判決 賽務部提規則說明

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
中信兄弟認為陳晨威跑離三呎線，提出電視重播輔助判決，挑戰失敗。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
中信兄弟認為陳晨威跑離三呎線，提出電視重播輔助判決，挑戰失敗。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

樂天桃猿隊與中信兄弟本周3連戰，比賽中爭議不斷，今天兄弟則在7局上抗議陳晨威跑離三呎線，但經電視重播補助判決後仍維持原判，中職賽務部也隨即針判決進行說明。

昨天雙方比賽中，猿隊廖健富短打跑上一壘時，被兄弟投手羅傑斯的傳球擊中頸部倒地，兄弟則抗議廖健富妨礙跑壘，現場主審判決未有妨礙守備行為，今天賽務部也說明主審判決無誤。

今天則在7局上猿隊陳晨威欲跑上二壘時，閃身躲過兄弟游擊手江坤宇的觸殺，二壘審當下就判定陳晨威安全上壘。

但中信兄弟認為陳晨威跑離三呎線，提出電視重播輔助判決，挑戰失敗。中信兄弟總教練丘昌榮仍無法接受判決結果，上場和裁判理論仍未果，中職賽務部也隨即發出判決說明，內容如下：

5月10日洲際球場樂天對中信兄弟第七局上重播輔助判決說明：

1、一壘跑壘員陳晨威跑向二壘時，游擊手江坤宇企圖觸及跑壘員，二壘審判決Safe，並未觸及一壘跑壘員。中信兄弟提出挑戰。

2、經重播輔助判決小組審視畫面，游擊手江坤宇並未觸及一壘跑壘員。另

3、依據聯盟規則補述4.15 [ 跑壘員遭夾殺或觸殺偏離三呎線外之認定 ] 之(A)項規定：" 當野手正在壘線附近處理擊出球，而跑壘員為了避免妨礙野手守備，或避免跑於壘線附近遭野手觸殺，而先行跑出壘線時，應視野手接球與跑壘員相關位置而定；若是屬前後位置之觸殺時，則不視為偏離三呎線，除非追擊時跑壘員再往外偏離壘線，始可認定偏離三呎線。"

4、重播輔助判決小組認定江坤宇右手自手套取出球後，持球欲觸殺陳晨威時，陳晨威已通過其身旁，屬於規定之前後位置，故不視為偏離三呎線。

陳晨威 中信兄弟 樂天桃猿

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