中職／兄弟不滿三呎線判決 賽務部提規則說明

樂天桃猿隊與中信兄弟本周3連戰，比賽中爭議不斷，今天兄弟則在7局上抗議陳晨威跑離三呎線，但經電視重播補助判決後仍維持原判，中職賽務部也隨即針判決進行說明。

昨天雙方比賽中，猿隊廖健富短打跑上一壘時，被兄弟投手羅傑斯的傳球擊中頸部倒地，兄弟則抗議廖健富妨礙跑壘，現場主審判決未有妨礙守備行為，今天賽務部也說明主審判決無誤。

今天則在7局上猿隊陳晨威欲跑上二壘時，閃身躲過兄弟游擊手江坤宇的觸殺，二壘審當下就判定陳晨威安全上壘。

但中信兄弟認為陳晨威跑離三呎線，提出電視重播輔助判決，挑戰失敗。中信兄弟總教練丘昌榮仍無法接受判決結果，上場和裁判理論仍未果，中職賽務部也隨即發出判決說明，內容如下：

5月10日洲際球場樂天對中信兄弟第七局上重播輔助判決說明：