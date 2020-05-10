中職／母親節敲首安、首打點 邱智呈想獻給父親

今晚對富邦悍將之戰，是統一獅隊菜鳥邱智呈生涯首次先發，他把握機會，一口氣進帳首安、首打點、首得分，還幫球隊打下勝利打點，以10：2拿下勝利，在母親節這天，單親家庭出身的邱智呈，想把首安球獻給父親，棒球路上有了父親的鼓勵，才有辦法走到這一步。

代總教練林岳平表示，春訓時就曾安排邱智呈打第一棒，今天想要嘗試看看，昨天雖然代打上場，但感覺有些緊繃，今天釋放開來，「他是很好的球員，未來球隊外野要角。」

19歲的邱智呈今天擔任第一棒、左外野手，首打席吞下三振，但接下來在二局敲出高飛犧牲打，送回超前的第三分，第五局首安出爐，一支二壘安打再敲回一打點，還跑回一分，總計四打數一安打、兩打點、一得分，邱智呈說，第五局球隊有下戰術，自己配合執行，「剛好被我打到。」

這顆值得紀念的首安球也被獅隊回收，邱智呈想要送給父親，「棒球路上他支持我很久，如果表現不好，都會給我鼓勵，讓我更努力走下去。」

邱智呈因家境不好，提早打職棒希望幫家裡減輕負擔，想要跟一直「父代母職」的爸爸說：「我從小就很好動，感謝他在我做錯事的時候，一直對我微笑，告訴我要感恩、惜福的過每一天。」