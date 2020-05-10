中職／朱育賢最速11轟、藍寅倫2分砲 猿隊1分勝兄弟

樂天桃猿隊作客台中洲際棒球場對戰中信兄弟，王溢正繳出6.2局失3分的優質先發，打線則有朱育賢揮出聯盟最速11轟，並由藍寅倫的2分砲拉開差距，第9局王躍霖守住球隊的1分領先，終場猿隊以5：4勝出，對戰2連勝。

2局下兄弟率先有攻勢，蘇緯達靠四壞球保送上壘，站上二壘後，再靠高宇杰的安打跑回第1分，助球隊先馳得點。

猿隊則在3局上展開反攻，面對兄弟先發投手德保拉，成晉揮出安打，余德龍獲保送上壘，靠陳晨威的犧牲觸擊推進上二、三壘後，先藉由德保拉的暴投追平比數，林智平接著補上高飛犧牲打送回超前分。

猿隊維持1分領先直到6局上，朱育賢率先上場，從彭識穎手中轟出中外野陽春全壘打追加分數，是他相隔3場比賽再開轟，本季出賽17場揮出11發全壘打，再寫中職最速11轟紀錄，打破林智勝2009年效力於猿隊時的紀錄（21場11轟）。

7局上兄弟換上今天被拉上一軍的王凱程，猿隊陳晨威因失誤上壘，接著林智平擊出滾地球，陳晨威巧妙閃身逃過觸殺站上二壘，但兄弟抗議陳晨威跑離三呎線，經電視重播輔助判決後仍維持原判，兄弟總教練丘昌榮再上場抗議未過，換投謝榮豪後，馬上再被藍寅倫敲2分砲，猿隊5：1領先。

兄弟則在7局下展開反撲，從王溢正手中選到2次保送，接著面對猿隊第2任投手黃子鵬，許基宏代打敲安追回1分，張志豪的二壘打又送回2分打點，兄弟將比數追成1分差。

9局下兄弟林書逸代打敲出二壘打，還靠暴投站上三壘，製造無人出局的大好得分機會，但陳文杰接著上場遭王躍霖三振，王威晨則擊出游擊方向平飛球形成雙殺，攻勢遭瓦解。

此戰王溢正先發6.2局，被敲出6支安打，有4次保送和5次三振，失3分，拿下4連勝，且本季4場出賽有3場優質先發。

兄弟德保拉則是主投5局，被敲3支安打，失2分，送出6次三振，來台後連5場出賽都以敗投收場。