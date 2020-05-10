快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／朱育賢最速11轟、藍寅倫2分砲 猿隊1分勝兄弟

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
猿隊維持1分領先直到6局上，朱育賢率先上場，從彭識穎手中轟出中外野陽春全壘打追加分數，是他相隔3場比賽再開轟。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
猿隊維持1分領先直到6局上，朱育賢率先上場，從彭識穎手中轟出中外野陽春全壘打追加分數，是他相隔3場比賽再開轟。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

樂天桃猿隊作客台中洲際棒球場對戰中信兄弟，王溢正繳出6.2局失3分的優質先發，打線則有朱育賢揮出聯盟最速11轟，並由藍寅倫的2分砲拉開差距，第9局王躍霖守住球隊的1分領先，終場猿隊以5：4勝出，對戰2連勝。

2局下兄弟率先有攻勢，蘇緯達靠四壞球保送上壘，站上二壘後，再靠高宇杰的安打跑回第1分，助球隊先馳得點。

猿隊則在3局上展開反攻，面對兄弟先發投手德保拉，成晉揮出安打，余德龍獲保送上壘，靠陳晨威的犧牲觸擊推進上二、三壘後，先藉由德保拉的暴投追平比數，林智平接著補上高飛犧牲打送回超前分。

猿隊維持1分領先直到6局上，朱育賢率先上場，從彭識穎手中轟出中外野陽春全壘打追加分數，是他相隔3場比賽再開轟，本季出賽17場揮出11發全壘打，再寫中職最速11轟紀錄，打破林智勝2009年效力於猿隊時的紀錄（21場11轟）。

7局上兄弟換上今天被拉上一軍的王凱程，猿隊陳晨威因失誤上壘，接著林智平擊出滾地球，陳晨威巧妙閃身逃過觸殺站上二壘，但兄弟抗議陳晨威跑離三呎線，經電視重播輔助判決後仍維持原判，兄弟總教練丘昌榮再上場抗議未過，換投謝榮豪後，馬上再被藍寅倫敲2分砲，猿隊5：1領先。

兄弟則在7局下展開反撲，從王溢正手中選到2次保送，接著面對猿隊第2任投手黃子鵬，許基宏代打敲安追回1分，張志豪的二壘打又送回2分打點，兄弟將比數追成1分差。

9局下兄弟林書逸代打敲出二壘打，還靠暴投站上三壘，製造無人出局的大好得分機會，但陳文杰接著上場遭王躍霖三振，王威晨則擊出游擊方向平飛球形成雙殺，攻勢遭瓦解。

此戰王溢正先發6.2局，被敲出6支安打，有4次保送和5次三振，失3分，拿下4連勝，且本季4場出賽有3場優質先發。

兄弟德保拉則是主投5局，被敲3支安打，失2分，送出6次三振，來台後連5場出賽都以敗投收場。

陳晨威 王溢正 朱育賢 樂天桃猿

延伸閱讀

日職／陳冠宇關注中職 談朱育賢好表現受刺激

我是MVP／得點圈有人心態穩 朱育賢敲回勝利打點

中職／30場85發轟狂新紀錄 朱育賢百轟倒數

中職／朱育賢百轟倒數 拚史上第二快

相關新聞

中職／時代的眼淚 獅七年五冠三元老漸凋零

今年球季統一獅戰績持續探底，三連霸、七年五冠黃金時期絕對主力潘威倫、潘武雄、高國慶出了些狀況，連帶影響球隊戰績走勢，也讓老球迷見證時代的眼淚。 統一獅隊史邁入第31年，最輝煌時期絕對是2007至

中職／大賺國際聲量 職棒31年來精彩的一頁！

在台灣的中華職棒（CPBL）以及韓國職棒（KBO）相繼為球季揭開序幕之後，日本職棒（NPB）的開幕也終於出現開季的曙光。 日本媒體報導，2020年日本職棒球季將朝著最快6月19日開幕的目標邁進。

日職／目標最快6/19開打 可能每隊僅打120場

受武漢肺炎疫情影響，日本職棒遲未開打，根據日媒報導，最快以6月19日開打為目標，可能縮減例行賽場次，是繼1953年太平洋...

中職／獅隊投打自相矛盾 開轟、挨轟都可能破紀錄

中職本季賽事開打第一個月，統一獅隊21場比賽8勝13敗，在四隊排名墊底，團隊防禦率7.05是最大敗筆；儘管獅隊30支全壘...

中職／新球季開打滿月 索沙防禦率最後一名

中職4月11日展開新球季，開季第一個月明顯打高投低，富邦悍將隊洋投索沙比起去年同期，投球內容出現落差，防禦率6.55暫時...

日職／明星賽被迫取消 近70年破天荒紀錄

日職新球季受到新冠肺炎疫情影響，何時開季仍是未知數，目前仍以六月下旬開打做為目標，12支球團今天開會達成共識，原定7月1...

中職／獅隊防禦率7.05最慘 洛奇對決猿隊仍有苦戰

中職開季滿月，統一獅隊明天將在台南球場對戰樂天桃猿隊，雙方推出洛奇、翁瑋均登板先發，獅隊團隊防禦率達7.05是四隊最差，...

中職／台南球場首次開放球迷 獅猿戰預售票賣出600張

統一獅隊明起在台南球場進行單周五連戰，也是中職開放球迷進場後，獅隊首次在台南主場出賽，明天對決上半季戰績獨走的樂天桃猿隊...

中職／聯盟爭取15日起兩千人觀戰 吳志揚：飲食更重要

中職本季賽事從八日起，每場比賽開放一千人（上限）進場，中職會長吳志揚今天表示，已將新的計畫書送交中央流行疫情指揮中心，爭...

中職／法新社報導球迷進場 索沙讚：打起來更熱情

中華職棒成為全球少數開打的職業賽事，也是台灣防範新冠肺炎疫情成果的重大指標，上周開放球迷進場，更吸引20家外國媒體到場採...

日職／討論集中開打 央聯在東京圈、洋聯在關西

日職打算在6月19日開打，為了達成目標，12球團今天將開會討論，其中一項議題是將賽事分區集中舉行，中央聯盟賽事在東京首都...

中職／悍將對獅最省時 猿獅交手看全壘打大戰

中職上周開始開放球迷進場，炎炎夏日不想在戶外待太久，推薦富邦悍將對統一獅，平均比賽時間最短，想看打擊大戰，推薦樂天桃猿對...

熱門新聞

中職／大賺國際聲量 職棒31年來精彩的一頁！

中職／時代的眼淚 獅七年五冠三元老漸凋零

NBA／初次會面金正恩 羅德曼：以為被抓入獄

NBA／私下力挺詹皇等當代球星 媒體人曝喬丹另一面

NBA／子女憶喬丹就是要贏個性 把大兒子撞到縫30針

中職／兄弟不滿三呎線判決 賽務部提規則說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。