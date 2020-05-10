中職／變陣產生好結果 陳傑憲可能繼續守中外野

統一獅隊找到陳傑憲守備的可能解方，今晚對富邦悍將之戰，將陳傑憲移防中外野，球隊也以10：2獲勝，代總教練林岳平表示，不排除未來繼續讓陳傑憲守中外野。

獅隊近期陷入連敗低潮，林岳平坦言，投球、守備一直沒有找到好的方程式，也由於之前的陣容一直沒有好結果，所以想要改變一下，結果今晚終於投手、守備都有發揮，打線也有串連。

最主要的改變，是將陳傑憲從指定打擊改為中外野，林岳平說，等到潘武雄傷癒歸隊後，指定打擊勢必競爭，要提早幫陳傑憲找到守備位置，之後也可能讓他繼續守下去。

陳傑憲生涯以游擊手為主，雖然守過中外野，但僅在2017年代守一場，先發中外野還是第一次，陳傑憲甚至不記得曾代守過中外野，他說：「賽前教練團跟我說要守中外野會不會緊張？我說就順其自然，試試看吧。」

今天守完整場，陳傑憲感覺「還可以」，但他認為中外野是外野中最困難的位置，自己還有需要加油的地方，未來要守哪個位置，還是交給教練團決定。

至於是否回歸游擊，陳傑憲問了不少教練、隊友，意見分歧，「有人說轉換不一定是壞事，也有人說失敗就在從這個位置站起來，我自己還在思考。」