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中職／連兩次幫獅隊止敗 施子謙：今天一定要贏
統一獅隊施子謙連續兩次扮演「連敗煞車皮」，今晚面對富邦悍將隊，繳出六局失兩分的優質先發，幫助球隊以10：2拿下勝利，中止六連敗，代總教練林岳平表示：「球隊陷入困境，他展現一夫當關的氣勢，希望接下來繼續幫助球隊。」
獅隊上次四連敗時，靠著施子謙在4月19日先發六局失兩分的好投止敗，今晚成績複製貼上，再度幫獅隊止敗，也順利收下本季第三勝，施子謙說，上一次也幫球隊止敗，賽前就想著「今天一定要贏」，也告訴自己不要大量失分，就怕讓打線難以追分，球隊更陷入低潮。
施子謙首局雖被高國麟敲出兩分砲，但接下來五局未再失分，他說：「知道對方狀況很好，就告訴自己，球賽還很長，後面壓制就好。」
施子謙開季四場先發，唯一敗投是前一場在5月3日對悍將先發4.2局失6分，不過四局失投球被胡金龍敲滿貫砲前，隊友出現兩次失誤，因此只有2分自責分，施子謙說：「還是相信隊友的守備，上一場如果我沒有失投，也許結果會不同。」
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