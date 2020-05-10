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中職／施子謙優質先發 連兩次幫球隊止連敗
統一獅隊先發投手施子謙六局失兩分的優質先發，加上打線單局攻下六分拉開差距，以10：2擊敗富邦悍將，中止六連敗，施子謙連續兩次當止敗英雄。
獅隊近期陷入連敗，亟需先發投手跳出來止血，施子謙首局雖然被高國麟敲出兩分砲，但接下來五局未再失分，被敲六支安打，另有三次三振，沒有四壞，拿下勝投也獲選MVP，防禦率4.09。
獅隊上次陷入四連敗，就是靠施子謙在4月19日先發六局、失兩分的好投止敗，雖然施子謙上一場4.2局丟掉6分（2分自責）吞敗，但今天面對球隊六連敗，再度幫忙踩住煞車。
獅隊打線二局靠著林安可打開攻勢，單局攻下三分逆轉，五局又打了11人次，8支安打攻下六分，九局上臨去秋波多添一分。
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