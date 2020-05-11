中職／時代的眼淚 獅七年五冠三元老漸凋零

今年球季統一獅戰績持續探底，三連霸、七年五冠黃金時期絕對主力潘威倫、潘武雄、高國慶出了些狀況，連帶影響球隊戰績走勢，也讓老球迷見證時代的眼淚。

統一獅隊史邁入第31年，最輝煌時期絕對是2007至2009年三連霸時期，當時獅隊靠超級洋投費古洛、海克曼大殺四方，一舉將獅王推上王座，加上2011、2013年奪冠，七年五冠締造南霸天王朝。

統一獅七年五冠本土球員班底包括潘威倫、林岳平、高志綱、高國慶、潘武雄、劉芙豪、楊松弦，如今林岳平升任代總教練，高志綱擔任首席教練，劉芙豪、楊松弦離開職棒圈，只剩38歲潘威倫、39歲潘武雄、41歲高國慶仍在場上奮戰。

潘威倫去年先發23場為全聯盟本土投手第2多，8勝、120局投球則是土投第3多，防禦率雖高達5.10不算理想，不過勞苦功高，今年直到4月才搞定合約，球團給他兩年複數年合約，今年的月薪48萬元，明年則是53萬元。

只是，本季潘威倫頻遭打爆，先發4場，平均每次先發只撐3.1局，防禦率高達14.49，被打擊率0.394，每局被上壘率2.34，帳面成績相當不理想，他也浮現信心危機，近期下二軍調整。

嘟嘟過去17個球季寫下143勝88敗、防禦率3.30，可說是中職史上最強的本土大投手，但是歲月不饒人，本季竟然連續遭到對手打爆。 聯合報系資料照片

潘武雄去年表現亮眼，打擊率0.321，外帶8轟、47分打點，身手絲毫不見退化，今年與球團簽下兩年合約，內容未公布，媒體推測月薪至少50萬元起跳，然而，開季至今他還在養傷，而且歸隊遙遙無期，也還沒在二軍出賽，少了這名打擊悍將，團隊攻擊火力確實受影響，潘武雄傷癒復出能否維持往昔身手是一大考驗。

月薪40萬元的高國慶狀況同樣令人擔心，本季他在二軍出賽13場，打擊率0.189，升上一軍成績沒起色，13打數僅擠出1支安打，敲出本季首安，首席教練高志綱還特別要回這顆「首安球」，看似溫馨，實則蘊藏無奈。

事實上，高國慶去年打擊成績就呈現下滑趨勢，沒想到今年退化更嚴重，使得獅隊教練團要啟用郭阜林、鄧志偉、潘傑楷來守一壘，不然守備能力出色的高國慶，絕對是先發一壘手優先人選。

高國慶的打擊能力嚴重退化，在一、二軍的表現都是相當低落，他生涯前16個球季的打擊率可是高達.302，現在連拚2成都很吃力。 聯合報系資料照片

潘威倫、潘武雄和高國慶今年的合計年薪約1700萬元，佔團隊薪資一定比例，不過可以預見的是，「二潘一高」可能無法發揮像年輕時期的輝煌成績，但仍可在球隊做好經驗傳承；實質上，統一獅已經正式進入世代交替了。

目前統一獅投手群有新生代的江辰晏、施子謙、陳韻文、劉軒荅、古林睿煬接班，捕手陳重羽、林祐樂已站穩腳步，打線方面，以陳傑憲、蘇智傑、林安可、郭阜林為打線核心，林靖凱也值得期待，他們都是南霸天新希望。

統一獅年輕球員有天分，絕對不會比其他球隊差，未來需要更多比賽經驗，以及球團提供的強大後勤支援來讓他們持續成長，例如需要一座設備完善的訓練基地。

統一獅自2013年奪冠後，已經連續12個半季不曾奪季冠軍，當然就更別提總冠軍了，今年想要爭霸看起來難度不小，「二潘一高」老兵不死，只是逐漸凋零，未來得靠年輕獅群撐起一片天，還有，需要一批強而有力的洋投。

潘武雄去年球季還有.321的高打擊率，過去5季共擊出67支全壘打，但開季至今還是因傷無法上場，對獅隊戰力造成不小的影響。 聯合報系資料照片

去年統一獅洋投防禦率4.94，遠高於全聯盟洋投平均值4.17，獅隊洋投先發52場，只拿到區區12場勝投，這都是全聯盟最差數據。

今年也好不到哪裡去，本季統一獅洋投防禦率是超離譜的8.28，10場先發僅1勝，苦吞6敗，整體表現遠不如本土投手。看到樂天桃猿洋投卡本特、尼寇力、霸能表現亮眼，統一獅球團應該很羨慕吧。