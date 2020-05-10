中職／獅隊6連敗變陣 陳傑憲中外野、邱智呈先發

統一獅隊昨天輸球後吞下六連敗，代總教練林岳平「變陣」，今天對富邦悍將系列賽最終戰，讓陳傑憲移防中外野，昨天才剛升上一軍的邱智呈則擔任第一棒、左外野手，生涯首次先發。

陳傑憲今年游擊守備出狀況，但打擊火力仍受倚賴，原本暫移指定打擊，獅隊教練團仍持續為他找守備位置，陳傑憲雖曾擔任過外野手，但中外野先發還是第一次。

統一獅隊邱智呈生涯首次先發。記者蘇志畬／攝影

19歲的邱智呈昨天才第一次升上一軍，就在八局上場代打，邱智呈表示，雖有準備好上場，但第一次難免緊張，心態上也有些急躁，昨天面對江國豪，因為之前覺得有機會碰頭，有先看影片研究球路、球種。

邱智呈與穀保家商同屆的岳政華、林奕豪等人一起加入職棒，邱智呈是第一個升上一軍的，他也坦言有些意外，「原本以為他們會比我快，他們也有傳訊息說加油，但開玩笑比較多，像是說『上去不要一直吃便當』。」