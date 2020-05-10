中職／老婆第一次當媽 陳凱倫負責大夜班

今年因疫情關係，中華職棒活動氣氛淡了不少，富邦悍將隊陳凱倫是今天少數有著粉紅色球具的球員，提著廠商印著「母親節」的粉紅色球棒，他也想要跟第一次當媽媽的老婆說：「辛苦你了，謝謝你這段時間的付出跟貢獻。」

配合母親節，富邦悍將今天邀請兩位球員陳凱倫、陳品捷的老婆羅琳、鄭雨紓到場開球，陳品捷是第二次幫老婆過節，陳凱倫還是第一次，陳凱倫表示：「有點不可思議，平常都是看別人的媽媽開球，第一次看自己老婆開球，滿感動，但也滿緊張的，怕她丟不好。」

陳凱倫去年底升格當爸，第一個小孩是位男生，如今已6、7個月大，由於職棒球員常在外地比賽，幾乎都由老婆一肩扛起照顧孩子的任務，陳凱倫說：「她這段時間真的滿辛苦的，有時候要凌晨起來幫小孩準備食物，我想幫忙，但那些副食品我不知道怎麼處理，怕越幫越忙。」