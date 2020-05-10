中職／高國輝、戴培峰二軍開轟 洪總：下周有望回一軍

富邦悍將外野手高國輝、捕手戴培峰今天都在二軍開轟，兩名傷兵實戰表現沒問題，總教練洪一中表示，下周有機會把兩人拉上來，補齊一軍戰力。

高國輝在4月15日跑壘拉傷，17日下二軍休息調整，洪總希望他在二軍出賽滿10個打席，確定身體狀況沒問題，高國輝從5月3日開始出賽，加上今天四場合計11打席，剛好符合標準，也在首局就敲出三分砲。

高國麟昨天敲出雙響砲後，就向哥哥隔空喊話，希望他早日歸隊，不過兩人都守左外野，位置重疊，洪總也考慮讓其中一人改守右外野，「等國輝回來再看看。」

戴培峰因手腕挫傷，在4月29日下放二軍，至今已滿十天，今天在二軍的復健賽，主要測試手腕狀況，但打擊也有發揮，五局上敲出一發三分砲，悍將目前一軍僅兩名捕手，下周有望回到一軍補起缺口。