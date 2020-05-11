中職／大賺國際聲量 職棒31年來精彩的一頁！

在台灣的中華職棒（CPBL）以及韓國職棒（KBO）相繼為球季揭開序幕之後，日本職棒（NPB）的開幕也終於出現開季的曙光。

日本媒體報導，2020年日本職棒球季將朝著最快6月19日開幕的目標邁進。不過，由於開幕時間比起原定的3月20日晚了整整3個月，因此例行賽將以聯盟內每隊對戰24場、總場次120場的方向進行。一旦確定，將是日本職棒兩聯盟分立以來，自從1953年的太平洋聯盟賽事之後再度縮減到120場以下。當時洋聯有南海、阪急、大映、西鐵、每日、東急、近鐵等7支球隊，例行賽球季於3月21日開幕，10月11日結束。今年則是晚了超過近3個月才開打，狀況並不相同。

而日本職棒上一次出現例行賽減少場次則是起因於日本棒球迷至今難忘的2004年「罷工事件」。當時因為球員工會力抗球團合併計劃，雙方未能取得共識，日本職棒球員最後不惜罷工抗議，在選手會長古田敦也帶領下成立了日本職棒史上第一次的大罷工。2004年因為罷工的影響兩聯盟直接中止9月18日以及9月19日的賽事，中央聯盟球隊例行賽場次從140場減到138場，太平洋聯盟各隊則從135場減到133場，賽程及場地則未再做更動。

相較之下，中華職棒這次則在台灣國內疫情控制得宜下，不僅在4月11日成為全球第一個開打的職棒聯盟，並且在5月8日率先開放觀眾進場，獲得國際關注。如果一切順利，今年例行賽場次將不會受到影響，可以維持各隊120場比賽。另外，韓國職棒也已經取消明星賽，並將季後賽場次縮小，目標打滿144場完整的例行賽。

中華職棒決定於5月8日起開放1000名觀眾進場，日本媒體報導解除閉門後的發展現況。 圖／翻攝自日本Daily Sports

回顧中華職棒史上，最近一次發生被迫減少場次對球迷們而言應該都還是一段傷痛的回憶，那就是發生在2008年（職棒十九年）的米迪亞事件。當時才接手誠泰cobras的米迪亞暴龍隊在季末遭到檢調單位大規模搜索，中職會長趙守博宣布將米迪亞暴龍隊停權，並取消剩下的最後2場例行賽。這一年中職平均每場觀眾人數1,922人，是2001年之後中華職棒場人數均再度跌破兩千人。球季結束之後，中信鯨隊在11月宣布解散，引爆另一顆震撼彈。

中職彷彿從減少場次開始預告2008年是一個「不完整的球季」。米迪亞暴龍、中信鯨相繼消失使得中職回到4隊規模，一路維持至今超過10年，必須等到2021年味全龍隊重返之後才會打破。

這次的縮短場次肇因於人禍，另一次則是天災所造成。

1999年（職棒十年）凌晨1點47分發生的921大地震，使得中職隔天宣布取消22場球季賽，停賽近兩週才恢復比賽，是中職史上第一次縮減場次。球季結束之後兩支元老級球隊味全龍、三商虎宣布解散。當時還是兩聯盟分治時代，中職自隔年（2000年）起重回4球團時代，聯盟總場次也回到職棒初期的180場，直到2003年兩聯盟合併後才再度擴充到6球團規模。

1999年單季平均每場觀眾人數1,786人，當時是中華職棒場人數均首度跌破兩千人。在1996年職棒簽賭案爆發之後逐年人氣下滑，到這一年終於守不住2000人關卡。兩次的縮減場次都有球隊解散，在職棒發展史上留給球迷無限傷感與不捨的一頁。

美聯社也有報導中華職棒開放觀眾入場，難得台灣棒球出現世界性的運動新聞中！ 美聯社

經過這兩次的縮減場次，中華職棒傷了不少元氣。所幸近幾年來職棒景氣復甦，元氣逐漸恢復，2013年球季的單季6,079人締造自1992年之後的最高峰，自此之後每年平均每場都維持在5,500人左右，進入職棒發展的穩定期。這一次更是在全球深受疫情衝擊中創造了全球首度開幕、首度開放觀眾等在國外還難以想像的活動，獲得美日等國際媒體大篇幅報導，並贏得不少國際聲量。

開季之後採取「閉門比賽」方式，一度有球團代表擔心半季甚至整季都無法開放觀眾。然而隨著疫情趨緩，能在5月初就開放觀眾，已經是大大的「超前佈署」。下一個目標除了逐步開放更多球迷進場之外，如果能在疫情肆虐全球中率先並且順利走完一整季，將來回顧這一段職棒史，也絕對是精彩的一頁！