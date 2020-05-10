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中職／韌帶拉傷缺陣 林哲瑄試投測手感

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將隊外野手林哲瑄。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊外野手林哲瑄。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將近三場比賽外野手名單中又看不到林哲瑄的名字，直到昨天才以代打上陣，右手手肘傷勢無法傳球，讓總教練洪一中大傷腦筋，上周一檢查後發現是韌帶拉傷，今天測試投球，林哲瑄表示：「手感好很多了。」

林哲瑄在4月29日曾因手肘不適無法傳球，被移出先發名單，5月1日、2日重新上場防守中外野，但接下來又未出賽，直到昨天八局下上場代打，吞下三振，林哲瑄表示，太久沒下場，當然會影響打擊，「不過球隊現在狀況正好，年輕球員像是（申）皓瑋也有補上來。」

總教練洪一中表示，跟隊醫討論後，目前還無法確定林哲瑄何時能夠上場傳球，「很傷腦筋，有可能兩天就好，也可能要拖好幾天，沒有一個有把握的時間點。」

林哲瑄在5月4日接受核磁共振顯影（MRI）檢查，發現是新的傷勢，韌帶有些拉傷，打了消炎針處理，一周內暫時不能投球，林哲瑄今天試投了一下，測試手感，他說：「還是可以守，但要大力傳球還沒辦法。」

林哲瑄 洪一中 富邦悍將

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