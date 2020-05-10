中職／廖健富跑壘妨礙守備？聯盟：主審判決無誤

樂天桃猿隊捕手廖健富昨天對中信兄弟隊之戰，在跑往一壘時被投手羅傑斯的傳球打到後頸，中信認為妨礙守備，也打算提出申訴，聯盟賽務部今天提出判決說明，引用棒球規則5.09(a)(11)，認為主審判決安全上壘並無錯誤。

廖健富三局上執行犧牲觸擊後，沿著壘線往一壘跑，被傳球砸中後倒地不起，被擔架抬出場醫治，但因跑壘靠近邊線，是否有跑離三呎區範圍造成妨礙守備，引發不小討論。

聯盟賽務部今天發表判決說明，經審查影片後，認定廖健富跑向一壘過程中，兩腳皆在三呎區內，最後一步踏上一壘前雖然疑似踏入界外線內側，但球鞋後端仍在線上，符合規定，且依規定註解，擊球跑壘員為了要觸及一壘，最後一個跨步的距離內，可跨出三呎線。

聯盟賽務部說明原文：