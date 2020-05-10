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中職／廖健富跑壘妨礙守備？聯盟：主審判決無誤

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊捕手廖健富這個跑壘到底有沒有妨礙守備，聯盟今日發出聲明，認為主審判決安全上壘並無錯誤。 截圖自影片
樂天桃猿隊捕手廖健富這個跑壘到底有沒有妨礙守備，聯盟今日發出聲明，認為主審判決安全上壘並無錯誤。 截圖自影片

樂天桃猿隊捕手廖健富昨天對中信兄弟隊之戰，在跑往一壘時被投手羅傑斯的傳球打到後頸，中信認為妨礙守備，也打算提出申訴，聯盟賽務部今天提出判決說明，引用棒球規則5.09(a)(11)，認為主審判決安全上壘並無錯誤。

廖健富三局上執行犧牲觸擊後，沿著壘線往一壘跑，被傳球砸中後倒地不起，被擔架抬出場醫治，但因跑壘靠近邊線，是否有跑離三呎區範圍造成妨礙守備，引發不小討論。

聯盟賽務部今天發表判決說明，經審查影片後，認定廖健富跑向一壘過程中，兩腳皆在三呎區內，最後一步踏上一壘前雖然疑似踏入界外線內側，但球鞋後端仍在線上，符合規定，且依規定註解，擊球跑壘員為了要觸及一壘，最後一個跨步的距離內，可跨出三呎線。

聯盟賽務部說明原文：

一、廖健富選手觸擊成內野滾地球跑向一壘，於一壘壘包前遭投手羅傑斯傳球觸及後頸部，一壘手未能接獲傳球。現場主審判決未有妨礙守備行為，為比賽進行中。

二、賽務部針對賽後主審報告，並審查比賽影片，認定廖健富選手於跑向一壘過程，其兩腳皆在三呎區內，未違反規則5.09(a)(11)之規定，主審判決無誤。

三、廖健富選手最後踏上一壘前之步伐，左腳似有踏入界外線內側，但經審視畫面，其球鞋後端仍踏於界外線上，仍符合規則5.09(a)(11)原註之規定。且規則5.09(a)(11)原註後段亦規定擊球跑壘員為達觸及一壘之目的，得允許其於接近一壘最後一個跨步之距離前或滑壘前，跨出三呎線。

四、相關棒球規則規條文如下，請參考。

棒球規則5.09(a)(11)

跑在本壘與一壘之間的後半段，跑出三呎線外側或跑入界外線內側，裁判員認為對一壘的傳球採取接球動作之野手產生妨礙。此時為比賽停止。

但為閃避野手對擊出球之處理而跑出三呎線外側或跑入界外線內側時，不視為妨礙。

【5.09(a)(11)原註】

三呎區之形成應包括三呎線在內，跑壘員之兩腳須在三呎區內或形成三呎區之線上。擊球跑壘員為達觸及一壘之目的，得允許其於接近一壘最後一個跨步之距離前或滑壘前，跨出三呎線。

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