日職／目標最快6/19開打 可能每隊僅打120場

受武漢肺炎疫情影響，日本職棒遲未開打，根據日媒報導，最快以6月19日開打為目標，可能縮減例行賽場次，是繼1953年太平洋聯盟後，相隔67年再出現例行賽每隊打120場的狀況。

日本受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，決定將全境實施的「緊急事態宣言」延長至5月底，日本職棒今年球季原訂3月20日開打，開季時程不斷延後。

根據日媒報導，若「緊急事態宣言」如期解除，目標最快6月19日開打，但因為比賽時程延遲，有可能將每季每隊打143場比賽，縮減為每隊打120場比賽，採閉門開打，跨聯盟交流賽、明星賽、季後賽高潮系列賽（CS）等都可能取消。

日職12支球團預計明天召開臨時會議討論開季時程，若真的縮減為每隊打120場比賽，將是繼1953年太平洋聯盟後，相隔67年再出現每隊每季打120場比賽的情況，例行賽可能須打至11月。