中職／補上悍將洋投缺口 羅力本周回歸

富邦悍將隊近期靠本土投手扛起先發重任，外籍投手戰力缺口終於有望獲得填補，總教練洪一中表示，羅力確定本周進入一軍先發輪值，至於其他人選是否變動，要等今天游霆崴投完才會決定。

羅力前天在二軍對戰樂天桃猿隊，先發四局被敲十二支安打，失八分，洪總表示，二軍的帳面成績不是重點，而是要確定他能百分百的投球，也暫時未設定球數、局數限制。

羅力因鎖骨附近肌肉緊繃，開季進度延遲，五月在二軍出賽兩場後，終於調整回來，羅力表示：「身體上可以應付一軍強度，百分百承擔輪值的任務。」

中職已開放球迷進場，羅力復出首戰就享有球迷加油的熱潮，他表示，功勞要歸給台灣政府、防疫中心以及中職聯盟的合作，「台灣國民的高素養，讓疫情沒有在社區爆發，才有正常比賽的機會。」

目前全球職業運動都停擺，中職及韓職是少數開打的賽事，羅力透露，家鄉親友都有定期關注中職，「他們說，台灣還有正常比賽，希望美國也可以。」

統一獅隊輪值同樣陷入困境，「嘟嘟」潘威倫下放二軍調整，由江辰晏頂替空缺，代總教練林岳平表示，潘威倫給自己的壓力有點大，「這四場先發表現有落差，不管結果輸贏，他自認沒有繳出應有表現。」

獅隊投手古林睿煬開季衝太快，昨天牛棚練投，本周實戰練投後，就會安排二軍出賽，多少增加一些投手戰力。