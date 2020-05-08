中職／參與「開門打」首戰 陳時中：下次試試2000人

衛福部部長陳時中坐鎮中央流行疫情指揮中心，每天下午兩點召開疫情記者會，連續4個月沒休假，今天還親臨全球第一場開放球迷進場的職棒賽，透過英語轉播，向全世界分享台灣的防疫成果。

國內已連續26天沒有新增本土新冠肺炎感染病例，今天也是「零確診」，讓中職得已獨步全球開放球迷進場，今天在新莊球場及台中洲際棒球場的兩地賽事，各開放1000人入場。

陳時中今天也獲邀到新莊球場參與全世界首場「開門打」的職棒賽，除了穿上象徵「零確診」的0號球衣致詞，還上英語主播台，透過全球轉播分享台灣的防疫狀況。

陳時中指出，中職先從開放1000名觀眾進場開始，「今天秩序非常好，下次來試試看2000人，球迷進來越多，不管是觀眾、球員都會很高興。」

賽前陳時中出場致詞，看台上的球迷大喊「部長辛苦了。」不少國人也都心疼陳時中連續4個月為防疫沒休假，但陳時中表示：「自己覺得這是非常有意義的109天，跟國人、專家團隊協力防疫，也獲得到一些的成果，希望繼續努力、國人也繼續跟我們配合，讓防疫做得更好。」

以台灣的防疫成果，陳時中透過轉播鼓勵其他還受疫情所苦的人及地區，「人都會碰到一些病毒侵襲，流行病不斷地來，但人類就這麼的堅強，我認為流行總會過去，這是人跟病毒的戰爭，人要團結在一起，要有同理心，大家合作，必然就會成功。」