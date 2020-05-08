中職／開放觀眾進場 汾條伯回歸球場賣香腸

跟隨中職在球場外烤了30年香腸的「汾條伯」，一度因不開放觀眾而不能出來賣，今天中華職棒開放球迷進場，他說，很高興也很想念球場，要謝謝辛苦的防疫人員。

「汾條伯」陳憲問從職棒元年1990年就開始在中職球場周邊賣香腸，他隨著中職「長征」，從榮工棒球場到台北市立棒球場、新莊棒球場、天母棒球場、桃園棒球場、新竹棒球場、台中棒球場、嘉義縣市棒球場，最遠到台南棒球場。

今年由於遇上武漢肺炎疫情，不但中職2度延後開打，剛開始還以無觀眾的方式進行，讓汾條伯首度沒有辦法在球場周邊擺攤。他說：「剛好遇上武漢肺炎，就是在家裡靜觀其變，沒有開放就不能出來賣了，這是安全問題。」

隨著中職今天開始開放觀眾，汾條伯也重回球場，他說：「當然開心、當然想念啊，停了這麼久，還沒有遇過這種狀況，壓力很大，因為沒有開放不能出來，前幾場我都沒有出來，今天才出來跑外場。」

汾條伯說，中央流行疫情指揮中心的指揮官陳時中做得很好，可以把疫情控制到這種程度，「已經很成功了，今天職棒開放觀眾進來，看之後可以再放多少，政府也是會怕感染，很謹慎」。

汾條伯也說：「我要感謝他們這麼辛苦，用性命去保護台灣，真的很感謝，謝謝這些前線作戰的防護人員。」

不過，因為防疫考量，球迷不能在球場內飲食，只能喝水和吃藥，汾條伯說：「沒辦法，只能在外面吃再進去。」