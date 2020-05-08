中職／球迷開始進場 「餅總」感覺很開心

中職開放1000名球迷進場，統一獅隊雖身為客場，總教練林岳平說：「很開心可以進場。」新秀林安可也表示，「終於有球迷進場了」。

球迷開始要進場，林岳平說：「選手也要慢慢開始熟悉跟球迷之間的互動，用場上的表現來互動，打出更耀眼成績，呈現球賽精采度。」

之後若疫情狀況更獲得控制，中職也有可能全面開放，林岳平說：「等到全部開放的時候，希望大家盡可能進場看我們比賽，也會要求選手在場上展現職業應有的態度，打出職業的精神。」

林安可過去在大學時期打球時，場邊球迷不多，「去年進入職棒後，球迷突然多了起來，但今年受到疫情影響，突然沒有人感覺怪怪的」，他很慶幸，場邊終於有球迷了。

新莊棒球場右外野觀眾席，特別布置農委會提供的紅、綠火鶴、蘭花，花海上面還有著「Taiwan Can Help」的字卡，讓球迷在看球之餘，還可以賞花。