中職／身在台灣越來越安全 洪一中想當面感謝陳時中

中華職棒今天搶先全球開放球迷進場觀賽，其中富邦悍將隊在新莊棒球場對戰統一獅隊之戰，吸引破200名國內、外媒體到場採訪，衛福部部長陳時中在賽前以神秘嘉賓身分現身，悍將隊總教練洪一中也直言想當面向他道謝。

中職獨步全球開放進場，引發國際關注，洪一中指出：「這表示國家的防疫做得很好，在全世界疫情這麼嚴重的時候，台灣（職棒）可以順利開打，竟然還可以讓球迷進場觀戰，對台灣球迷是很棒、很幸福的事。」

這備受關注的一戰，被封為「防疫MVP」的衛福部部長也獲邀到場，賽前洪一中就表示：「如果有機會跟他碰面的話，要當面感謝他，謝謝他把台灣的疫情控制得這麼好，讓我們有球賽可以打，也有觀眾進場，謝謝他。」

衛福部部長陳時中。記者季相儒／攝影

今起的中職賽事，每場開放1000名球迷進場觀賽，今天首戰「開門打」的比賽，賽前聚集超過200名媒體爭相採訪，看著這樣的大陣仗，洪一中也說：「在中職看到這麼多媒體，一定有重大事件發生，不過這次是好事。」

洪總指出：「因為疫情因素，全世界職棒都還沒開放觀眾進場，甚至還沒開打，因為這樣的關係，不是只有本國媒體，還有國際媒體都對這件事非常關注，這也表示當初中職堅持開打是對的，謝謝前線的防疫可以做得這麼好。」他也提到：「身在這塊土地越來越安全。」