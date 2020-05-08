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中職／搶頭香體驗梅花座 球迷：興奮又奇妙

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
中職開放觀眾首日，球迷搶頭香進場。記者吳敏欣／攝影
中職開放觀眾首日，球迷搶頭香進場。記者吳敏欣／攝影

中職開放球迷進場首日，台中洲際棒球場四點半時間一到，就有人搶頭香入場，在苗栗就讀大學的劉姿含今天請假支持，搶當全球第一個進場觀賽的球迷，讚台灣防疫很厲害。

距離開打時間還有兩小時，劉姿含已經坐定位，搶先體驗實名制梅花座，她表示聽聞開放球迷的消息後立刻購票，能進場心情很興奮，但同時也覺得很奇妙，尤其和朋友們相約來看比賽，卻因梅花座分散各處，「這樣無法就近討論比賽，但是能進來就好。」

劉姿含受到元老級象迷的父親影響，從小就是兄弟球迷，就算今天有飲食限制的條件，也不影響進場的決心，「早餐有多吃一點，雖然現在肚子是有點餓，但不想造成防疫破口。」劉姿含最喜歡的球員是陳文杰，覺得他人品好、有禮貌且認真。

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