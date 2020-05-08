中職／「防疫MVP」陳時中穿上0號球衣 球迷喊辛苦了

在台灣有效防疫之下，中華職今天領先全球開放球迷進場，在新莊進行的富邦悍將與統一獅隊之戰，悍將球團邀請有「防疫MVP」之稱的衛福部部長陳時中到場，穿上象徵零確診的「0」號球衣，向全場信心喊話。

中職在4月12日就能搶先全球開打，並在球季近1個月後逐步開放球迷進場，歸功所有防疫人員的努力，今天這別具意義的一戰，陳時中也獲邀到場。

陳時中雖未參與開球儀式，但賽前獲邀致詞，一出場就贏得全場熱烈掌聲，場邊也不斷傳出「部長好」、「部長謝謝你」、「部長辛苦了」的打氣喊話。

國內今天沒有新增新冠肺炎確診病例，且已連續26天沒有新增本土確診病例，陳時中特地穿上背號為0的悍將隊球衣，還特地轉身秀給全場球迷看，他提到：「這是全民努力的成果。」

在疫情逐漸受控制後，陳時中表示：「努力到現在，下一步要開始開放力行『防疫新生活』。」在顧好個人衛生習慣的前提下，要開始「樂活防疫」，「要樂活防疫，球賽、看球是最標準、也最好的。」

陳時中提到，疫情除了是和病毒的生理戰，也是心理戰，「生理上大家要防疫，讓自己健康，運動是最好的生理防疫，看球是最好的心理防疫，看球心情愉快，身心靈都滿足了。」

他也指出，目前職棒開始逐步開放球迷進場，一步一步來，看疫情能否守住，「防疫要成功，生活也要成功，大家一起加油。」