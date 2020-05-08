中職／侯友宜親自測試梅花座距離 讚職棒防疫做得確實

新北市市長侯友宜，今天在賽前提前到場，檢視球員防疫工作準備，特地試坐「梅花座」，伸長手臂測量社交距離，他說：「中職做得非常確實。」

新北市政府這兩天和中職不斷在防疫檢視，「剛剛繞場，中職做得非常棒、從實名制、量體溫、環境消毒、採取梅花座，環境衛生，兩小時大消毒一次，非常感謝中職把防疫做到位」。

中職在新莊開放球迷進場的第一戰，侯友宜說：「新北市引以為傲，因為防疫做到位。」

侯友宜在賽前儀式表示，「非常開心在全球第一場職棒比賽首度有球迷進場，因為台灣防疫工作做得好，是全球最驕傲的國家，所以今天職棒才能被全球矚目」。

侯友宜指出，新北市身為地主，每個階段以防疫優先，「會以專業評估、漸進開放，用一個新型態的安全生活模式來面對所有開放，體育活動也是一環」。