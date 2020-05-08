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中職／禁止飲食沒差 兄弟前兩戰確定千人「滿場」

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
中信兄弟領隊劉志威。記者吳敏欣／攝影
中信兄弟領隊劉志威。記者吳敏欣／攝影

中職首日開放球迷進場觀戰，中信兄弟隊幸運成為率先享受現場應援的地主，開打前限量1000張門票全部完售，領隊劉志威笑說，「運氣好，我們剛好打賽季第一場比賽，開放球迷也當第一場，很榮幸。」

雖然這兩天票房都確定千人「滿場」，周日門票也售出八成，劉志威坦言，限制現場飲食的確影響到球迷的購票意願，「多少有點關係，畢竟要四小時不能吃喝，也感謝還願意進場的球迷，現在還是小心為上，但只要球團做好防疫工作，球迷也願意自制，開放飲食會水到渠成。」

劉志威表示何時能開放球場內飲食得等中央指示，無法保證本周上路，「但最近合作下來，他們決策滿快的，所以等他們評估完應該就可以實施。」

決議開門比賽以來只有三天，劉志威感謝球團同仁不分日夜準備迎接球迷進場，做好全方位的防疫考量，就連啦啦隊表演區前的座位保留廣告看板，也是考量女孩們不戴口罩，所以不開放球迷接近，用看板幫忙區隔。

中職 中信兄弟 啦啦隊

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