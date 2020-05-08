聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／禁止飲食沒差 兄弟前兩戰確定千人「滿場」
中職首日開放球迷進場觀戰，中信兄弟隊幸運成為率先享受現場應援的地主，開打前限量1000張門票全部完售，領隊劉志威笑說，「運氣好，我們剛好打賽季第一場比賽，開放球迷也當第一場，很榮幸。」
雖然這兩天票房都確定千人「滿場」，周日門票也售出八成，劉志威坦言，限制現場飲食的確影響到球迷的購票意願，「多少有點關係，畢竟要四小時不能吃喝，也感謝還願意進場的球迷，現在還是小心為上，但只要球團做好防疫工作，球迷也願意自制，開放飲食會水到渠成。」
劉志威表示何時能開放球場內飲食得等中央指示，無法保證本周上路，「但最近合作下來，他們決策滿快的，所以等他們評估完應該就可以實施。」
決議開門比賽以來只有三天，劉志威感謝球團同仁不分日夜準備迎接球迷進場，做好全方位的防疫考量，就連啦啦隊表演區前的座位保留廣告看板，也是考量女孩們不戴口罩，所以不開放球迷接近，用看板幫忙區隔。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言