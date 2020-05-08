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中職／盧秀燕到洲際勘查 下一波有望鬆綁飲食

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
台中市長盧秀燕巡視球場防疫措施。記者吳敏欣／攝影
台中市長盧秀燕巡視球場防疫措施。記者吳敏欣／攝影

中職今晚搶先全球體壇，開放千位球迷進場，中信兄弟隊在台中洲際棒球場開門迎客，市長盧秀燕也在開打前到場做最後勘查，表示今天首場比賽結束後，立刻和中職及中央流行疫情指揮中心開會檢討，如何逐步做下一步開放，包含放寬球場內飲食。

盧秀燕在賽前兩小時抵達球場，並在聯盟及球團安排下，一一巡視場內的防疫配套措施，包含進場先測量體溫、消毒雙手，接著繳交健康聲明書、發放手環，進場動線進行一、三壘側分流，座位安排落實梅花座，前後間隔兩排、左右相隔三席。

洲際球場座椅貼上名條，落實實名制梅花座。記者吳敏欣／攝影
洲際球場座椅貼上名條，落實實名制梅花座。記者吳敏欣／攝影

盧秀燕表示，中信兄弟和市政府、中央流行疫情指揮中心已經開會超過一周，今天是第三次進場來做最後檢視，感謝中職配合防疫要求，「目前做的很不錯，相當縝密，今天非常重要，全世界都在看，希望國內各大賽事也能慢慢開放，讓國外以我們為典範。」

中職昨晚突然宣布進場球迷禁止飲食，中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬回應，這部分的確在討論，也能理解賽事比較長，如果現況經過確認是安全的，接著就會陸續開放，「唯一要求是吃飯不能聚在一起。」

中職 中信兄弟 棒球

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