中職／免費直播變付費 轉播單位處理得當美記者大讚

中職獨步全球率先開打，英語轉播更獲得國際關注，然原本免費觀看的比賽，昨日突然出現變數，Eleven Sports在美國地區改以收費制度觀賞賽事，引發球迷反彈。發現造成反效果，轉播單位隨即改回免費收看，及時滅火作法獲美記者讚賞。

由於全球多數體育賽事停擺，導致球迷險些無球可看，好在中職開季搭配英文轉播，讓全球棒球迷有茶餘飯後的休閒娛樂。不過昨天Eleven Sports的直播平台出包，突然封鎖美國IP，使得原本可以免費觀看的桃猿、悍將一戰必須付費才能觀賞，讓國外網友叫苦連天。

針對突發狀況，Eleven Sports迅速回應，表示會維持免費，只不過可能與推特的合約中斷，才產生美國地區的收視問題，也特地在官方推特聲明，在與合作夥伴接洽後，下週二統一作客樂天的比賽將會移至原本要付費的「LIVE Now」平台免費播出。此外，轉播單位也不忘感謝網友的回報及支持。

Eleven Sports的處理方式獲大聯盟金鶯隊記者克拉克（Dan Clark）大讚，不只表示做得很好，更強調是明智之舉。球迷也對轉播單位的應變能力豎起大拇指，還直言中職比ESPN轉播的韓職還好看。雖然風波告一段落，不過還是有人疑問是否只有後續一場免費，其餘賽事可能額外收費。