日職／羨慕中職開打 呂彥青目標仍是日職一軍

中華職棒在疫情中正常開打，今天開始開放觀眾進場，日本職棒則因緊急事態命令延後，預估要到6月下旬到7月才有機會重啟賽季，旅日台將也只能留在球隊待命，其中阪神虎隊的呂彥青接受日本媒體訪問時表示，雖然羨慕台灣能夠比賽，但自己的目標仍是爭取升上日職一軍。

呂彥青從2017年底加盟阪神虎隊，前兩年都在二軍出賽，去年出賽22場，戰績1勝7敗，防禦率4.76，三年合約的最後一年卻遇到新冠肺炎攪局，日職至今無法開打，也一度因為隊友藤浪晉太郎等人感染武漢肺炎，被要求自主隔離。

如今阪神虎隊恢復訓練，呂彥青昨天也在二軍牛棚練投，包括變化球在內投了40顆球，訓練時間約三個小時，今年特別加強重訓，希望讓身體更強壯。

與日媒「Daily」談起中華職棒開打的情形，呂彥青說：「我每天都會看台灣職棒的精彩片段，真的是很羨慕，但我只想要專心在這裡的工作，即使有疫情，也沒有考慮回台灣，只想要準備好自己，在球季開打時拿出最佳表現。」