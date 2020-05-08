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中職／「開門打」只能喝水 球迷哀嚎：看球還是修行？

聯合新聞網 / 綜合報導
中職開放千名觀眾入場觀賽，但其飲食規範讓球迷大呼吃不消。 聯合報系資料照
中職開放千名觀眾入場觀賽，但其飲食規範讓球迷大呼吃不消。 聯合報系資料照

台灣新冠肺炎疫情趨緩，已連續25天未出現本土案例，各項禁令也研擬逐漸解封，而全世界率先開賽的中華職棒，也將在今（8日）開放千名觀眾入場。不過在「首場」、「限額」加持下，門票卻未如預期「秒殺」，疑似是因為防疫禁止球迷在場中飲食的緣故。

中華職棒領先全球如期開賽，儘管是「關門打」仍讓球迷興奮不已，甚至吸引各國球迷上網看直播，更被日媒盛讚「台灣奇蹟」。近來因疫情趨緩，讓中央流行疫情指揮中心同意中職「開門打」，在梅花座、戴口罩等六大規範下每場開放1000位球迷入場。

不過，仔細研究各項規則後，「飲食衛生」規範卻讓球迷們感到退卻，因中職比賽動輒就要打4小時，卻禁止觀眾帶食物入場，販賣部也關閉，僅可吃藥或補充水分，相當難熬。由於先前有消息傳出雖採梅花，但「球迷吃點零食、喝喝飲料應該是沒關係」，現在卻明令禁止，讓球迷怨聲四起：「不能吃便當！！崩潰」、「平日下班趕去球場然後不准飲食」、「這是去看球還是去修行」、「歡迎苦行僧進場」、「進場的一定是鐵粉」、「戴口罩、不給吃喝、不能交談，完全適合佛系球迷」、「不准飲食簡直失去看球的靈魂」、「買票進場結果不能吃東西還要戴口罩，那不如在家吹冷氣」。

有人不滿表示，夜市、電影院、KTV都沒有這樣嚴格限制，為何已是戶外場地，又拉開座位間距的球場需要戴口罩、禁飲食？更有人舉出過去瓊斯盃（籃賽）時場館禁食為例，認為反而會造成球迷擠在場外入口附近吃東西，產生群聚危險。「瓊斯盃當初場內禁食，結果一堆人在門口擠在一起吃東西」、結果一堆人自己買了食物，然後擠在外面的等候區吃晚餐，比在原空位吃還更糟」、「結果一堆擠在外面吃，可能靠更近」、「攝影師拍到偷吃一定很好笑」，也有人認為疫情當前，能進場看球就不錯了，別要求太多。

由於昨晚（7日）中職開放門票預購，首場兄迎戰桃猿僅售出8成，未如預期造成秒殺，便有網友推測是否是規定過嚴所致，但有人反駁剩下座位多為視野不佳，「笑賣不完的去查一下剩下的座位都在哪區域，不如拿手機看直播，連PS（啦啦隊）都看不到，還要花錢忍受不能吃喝」。也有人擔心沒有周邊商品、飲食收入，開放觀眾入場反倒加重球團負擔，「不能吃東西，那球場開放觀眾反而虧錢吧」、「球迷入場，人均消費吃穿紀念品，才能支撐這樣票價」。

中華職棒 職棒 社交距離

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